Британские консерваторы потерпели поражение на промежуточных выборах, ослабив позиции Джонсона

Консервативная партия премьер-министра Британии Бориса Джонсона потерпела поражение на довыборах в парламент в двух округах, что побудило к отставке лидера партии и возобновило разговоры о политическом будущем Джонсона.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Проигрыш на промежуточных выборах в двух округах - на юге, где консерваторы традиционно побеждали, и на севере Англии, где мандат выиграли у лейбористов в прошлый раз - позволяют предполагать, что собравшаяся на выборах 2019 года избирательная коалиция Джонсона начинает ослабевать, и еще больше однопартийцы перестанут поддерживать его на фоне "партигейта" и нарастающих экономических проблем.

Напомним, Джонсон удержался при попытке выразить ему вотум недоверия из-за скандала с вечеринками во время коронавирусных запретов. В то же время против него проголосовали более 40% однопартийцев и продолжается расследование спецкомитета относительно того, умышленно ли премьер вводил парламент в заблуждение в этом вопросе.

Лидер консерваторов Оливер Доуден после проигрышных результатов заявил, что уходит в отставку и партии необходимы изменения. "Наши поклонники недовольны и озадачены последними событиями, и я разделяю их чувства. Не может и дальше все продолжаться как всегда", - заявил он в письме Джонсону, сообщая об отставке.

Джонсону по действующим правилам партии не может быть объявлен вотум недоверия раньше, чем через год. Но однопартийцы, заботясь о своем политическом будущем, могут решить сократить этот период и приблизить новое голосование.

Сам Борис Джонсон в четверг отверг предположение, что он может подать в отставку, если консерваторы проиграют в этих округах, отметив, что для правящей партии проигрыш на промежуточных выборах не является необычной ситуацией.