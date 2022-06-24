Фінансові новини
- |
- 24.06.22
- |
- 13:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Катар ставит долгосрочность условием контрактов на продажу СПГ Европе
09:27 24.06.2022 |
Катар требует от Европы заключения контрактов на длительный срок, если она хочет больше газа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Требование выставлено после того, как Германия заключила 20-летний контракт на покупку СПГ из США.
Агентство отмечает, что такое желание может усложнить цель Европы, которая стремится сдержать выбросы парниковых газов, но при этом снизить зависимость от российского газа.
Однако европейцы утверждают, что предложения Катара слишком жесткие и не дают покупателям возможности перенаправить поставки в отличие от контрактов США. По словам источников, переговоры о продолжительности контрактов зашли в тупик с марта.
Государственные компании Qatar Energy и Qatargas, которые эксплуатируют объекты СПГ, не сразу ответили на запросы о комментариях, как и министерство финансов Германии.
Агентство отмечает, что европейцы с одной стороны боятся заключать слишком длительные контракты на поставку ископаемого топлива, с другой опасаются, что Катар может продать эти объемы в другие страны, в частности, в Азию, и это может поставить под угрозу желание найти замену газу из России.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мишель: Украина стала кандидатом в члены ЕС – решение Евросовета
|Европарламент поддержал кандидатский статус для Украины и Молдовы
|Блокада Калининграда. Как НАТО заставило Россию возить свое «величие» на паромах
|Действительно ли повышение учетной ставки позволит снизить уровень инфляции и стабилизировать курс?
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Германия думает над экспроприацией части «Северного потока-2» - Spiegel
|В правительстве Германии допускают остановку предприятий из-за меньших объемов поставок газа из РФ
|Сенат США одобрил легкое ужесточение законодательства об оружии
|Британские консерваторы потерпели поражение на промежуточных выборах, ослабив позиции Джонсона
|Как Западные Балканы вмешались в предоставление Украине статуса кандидата
|Катар ставит долгосрочность условием контрактов на продажу СПГ Европе
Бізнес
|Мощности контрактных производителей чипов в 2023 году вырастут всего на 8 % из-за дефицита материалов и компонентов
|Amazon представила своего первого полностью автономного мобильного складского робота Proteus
|Германия против планов ЕС запретить новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года
|Intel готовит компактный игровой ПК с фирменным процессором и графикой
|Падение курсов криптовалют заставляет китайских майнеров всё активнее распродавать свои видеокарты
|Илон Маск подтвердил значительное увеличение тяги и снижение массы двигателей Raptor 2
|Intel требует от Европы сотни миллионов долларов процентов на отменённый антимонопольный штраф