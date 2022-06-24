Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Катар ставит долгосрочность условием контрактов на продажу СПГ Европе

 

Катар требует от Европы заключения контрактов на длительный срок, если она хочет больше газа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Требование выставлено после того, как Германия заключила 20-летний контракт на покупку СПГ из США.

Агентство отмечает, что такое желание может усложнить цель Европы, которая стремится сдержать выбросы парниковых газов, но при этом снизить зависимость от российского газа.

Однако европейцы утверждают, что предложения Катара слишком жесткие и не дают покупателям возможности перенаправить поставки в отличие от контрактов США. По словам источников, переговоры о продолжительности контрактов зашли в тупик с марта.

Государственные компании Qatar Energy и Qatargas, которые эксплуатируют объекты СПГ, не сразу ответили на запросы о комментариях, как и министерство финансов Германии.

Агентство отмечает, что европейцы с одной стороны боятся заключать слишком длительные контракты на поставку ископаемого топлива, с другой опасаются, что Катар может продать эти объемы в другие страны, в частности, в Азию, и это может поставить под угрозу желание найти замену газу из России.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
Ключові теги: Катар, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,7337
  0,0205
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,9397  0,04 0,11 35,5967  0,03 0,07
EUR 36,6531  0,04 0,10 37,4791  0,10 0,26

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес