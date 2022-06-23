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АНАЛІТИКА

Россию могут исключить из ICAO из-за кражи самолетов

 

Международная организация гражданской авиации (ICAO, входящая в структуру ООН) считает, что в России существует проблема с обеспечением безопасности полетов, что в дальнейшем может привести к исключению РФ из этой организации.

Об этом говорится в закрытом бюллетене организации от 15 июня, сообщает российское информагентство РБК. Эту информацию также подтвердил официальный представитель ICAO Энтони Филбин.

Речь идет о том, что российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, поэтому возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом.

Если до 14 сентября российские власти не решят эту проблему, информация о "существенных опасениях в области безопасности" станет общедоступной, следует из текста бюллетеня ICAO. Тогда Россия присоединится к Эритрее и Бутану, где официально задекларированы проблемы обеспечения безопасности полетов.

ICAO - специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности. СССР присоединился к Чикагской конвенции и вступил в ICAO в 1970 году, а Россия стала его преемником в том числе по этому соглашению.

Опасения ICAO связаны с нарушением ст. 18 Чикагской конвенции, объяснил Филбин. Согласно этой статье, воздушное судно не может быть законно зарегистрировано более чем в одном государстве. Двойная регистрация влечет за собой проблемы, связанные с международным признанием лицензии радиостанции самолета и сертификата его летной годности.

Чикагской конвенцией предусмотрено несколько вариантов дальнейшего развития событий, объяснил партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов. Мягкий - это указание страны на факты нарушения и упорные предложения их устранить. Самая суровая мера - исключение государства из ICAO.

"По этой причине могут возникнуть проблемы при взаимодействии со службами навигации, техническим обслуживанием судов и даже их пропуском в воздушное пространство и аэропорты стран - членов конвенции", - пояснил Горбунов.

Напомним, ранее РФ отказалась возвращать владельцам самолеты, которые российские авиакомпании использовали на условиях лизинга. Для этого власти РФ также приняли специальное законодательство о принудительной регистрации самолетов в своем реестре, опасаясь, что российские авиакомпании не смогут выполнять полеты без воздушных судов мировых производителей. В частности, санкции запрещают операционный лизинг самолетов в пользу российских перевозчиков. Поэтому в одностороннем порядке были расторгнуты договоры лизинга более 700 иностранных самолетов, при этом 78 самолетов российских перевозчиков арестовали за рубежом.

В то же время авиационные власти Бермуд и Ирландии, где было зарегистрировано больше всего самолетов, которые использовались российскими авиакомпаниями, приостановили действие их сертификатов, а Федеральное авиационное управление США снизило рейтинг безопасности полетов для авиакомпаний России, считая, что Росавиация не соответствует нормам безопасности ICAO.

После вторжения в Украину Великобритания, США, Евросоюз и другие страны ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний. Евросоюз также ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, используемых в авиационной и космической отрасли, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, относящихся к этим отраслям.

После этого американский производитель авиационной техники Boeing временно прекратил техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний и снабжение им запчастей. Такие же ограничения ввел европейский производитель Airbus.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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