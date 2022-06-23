Фінансові новини
- |
- 23.06.22
- |
- 23:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Россию могут исключить из ICAO из-за кражи самолетов
23:05 23.06.2022 |
Международная организация гражданской авиации (ICAO, входящая в структуру ООН) считает, что в России существует проблема с обеспечением безопасности полетов, что в дальнейшем может привести к исключению РФ из этой организации.
Об этом говорится в закрытом бюллетене организации от 15 июня, сообщает российское информагентство РБК. Эту информацию также подтвердил официальный представитель ICAO Энтони Филбин.
Речь идет о том, что российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, поэтому возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом.
Если до 14 сентября российские власти не решят эту проблему, информация о "существенных опасениях в области безопасности" станет общедоступной, следует из текста бюллетеня ICAO. Тогда Россия присоединится к Эритрее и Бутану, где официально задекларированы проблемы обеспечения безопасности полетов.
ICAO - специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности. СССР присоединился к Чикагской конвенции и вступил в ICAO в 1970 году, а Россия стала его преемником в том числе по этому соглашению.
Опасения ICAO связаны с нарушением ст. 18 Чикагской конвенции, объяснил Филбин. Согласно этой статье, воздушное судно не может быть законно зарегистрировано более чем в одном государстве. Двойная регистрация влечет за собой проблемы, связанные с международным признанием лицензии радиостанции самолета и сертификата его летной годности.
Чикагской конвенцией предусмотрено несколько вариантов дальнейшего развития событий, объяснил партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов. Мягкий - это указание страны на факты нарушения и упорные предложения их устранить. Самая суровая мера - исключение государства из ICAO.
"По этой причине могут возникнуть проблемы при взаимодействии со службами навигации, техническим обслуживанием судов и даже их пропуском в воздушное пространство и аэропорты стран - членов конвенции", - пояснил Горбунов.
Напомним, ранее РФ отказалась возвращать владельцам самолеты, которые российские авиакомпании использовали на условиях лизинга. Для этого власти РФ также приняли специальное законодательство о принудительной регистрации самолетов в своем реестре, опасаясь, что российские авиакомпании не смогут выполнять полеты без воздушных судов мировых производителей. В частности, санкции запрещают операционный лизинг самолетов в пользу российских перевозчиков. Поэтому в одностороннем порядке были расторгнуты договоры лизинга более 700 иностранных самолетов, при этом 78 самолетов российских перевозчиков арестовали за рубежом.
В то же время авиационные власти Бермуд и Ирландии, где было зарегистрировано больше всего самолетов, которые использовались российскими авиакомпаниями, приостановили действие их сертификатов, а Федеральное авиационное управление США снизило рейтинг безопасности полетов для авиакомпаний России, считая, что Росавиация не соответствует нормам безопасности ICAO.
После вторжения в Украину Великобритания, США, Евросоюз и другие страны ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний. Евросоюз также ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, используемых в авиационной и космической отрасли, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, относящихся к этим отраслям.
После этого американский производитель авиационной техники Boeing временно прекратил техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний и снабжение им запчастей. Такие же ограничения ввел европейский производитель Airbus.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Европарламент поддержал кандидатский статус для Украины и Молдовы
|Блокада Калининграда. Как НАТО заставило Россию возить свое «величие» на паромах
|Действительно ли повышение учетной ставки позволит снизить уровень инфляции и стабилизировать курс?
|Семенченко выпустили под домашний арест, Буданов просил отпустить его на войну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Россию могут исключить из ICAO из-за кражи самолетов
|Франция сможет обойтись без российского газа – министр
|Мишель: Украина стала кандидатом в члены ЕС – решение Евросовета
|Верховный суд США не дал ограничить право американцев на ношение оружия
|Президент Microsoft: компания сократит бизнес в России, пока не останется «почти ничего, или вообще ничего»
|Cisco полностью уйдёт из России и Белоруссии
|В Британии призвали избавиться от бумажных купюр в 20 и 50 фунтов стерлингов: они действуют еще 100 дней
Бізнес
|Германия против планов ЕС запретить новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года
|Intel готовит компактный игровой ПК с фирменным процессором и графикой
|Падение курсов криптовалют заставляет китайских майнеров всё активнее распродавать свои видеокарты
|Илон Маск подтвердил значительное увеличение тяги и снижение массы двигателей Raptor 2
|Intel требует от Европы сотни миллионов долларов процентов на отменённый антимонопольный штраф
|По примеру Европы: сенаторы США предложили перейти на USB-C в качестве универсального стандарта зарядки
|В Китае построен наземный комплекс для испытания технологий передачи энергии из космоса на Землю