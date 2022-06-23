Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франция сможет обойтись без российского газа – министр

 

Министр энергетического перехода Франции Аньес Паннье-Рунаше заявила, что страна сможет обойтись без поставок российского газа.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

"Мы можем обойтись без российского газа, это предполагает, что все танкеры со сжиженным газом прибудут вовремя и что мы сможем с комфортом заполнить наше стратегическое хранилище", - сказала Паннье-Рунаше.

Премьер-министр Элизабет Борн ранее пояснила, что Франция намерена к началу осени заполнить свои газовые хранилища почти на 100% и в следующем году собирается построить новый плавучий LNG-терминал, чтобы обеспечить его поставки, несмотря на падение поставок из России.

Ранее стало известно, что ЕС договорился с Норвегией об увеличении поставок газа.

Напомним, глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол советовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,7337
  0,0205
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,9023  0,02 0,06 35,6232  0,01 0,02
EUR 36,6177  0,05 0,12 37,5773  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес