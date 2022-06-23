Фінансові новини
- |
- 23.06.22
- |
- 23:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Верховный суд США не дал ограничить право американцев на ношение оружия
21:23 23.06.2022 |
Верховный суд отменил принятое в штате Нью-Йорк законодательство, ограничивавшее право граждан на скрытое ношение огнестрельного оружия.
В соответствии с этим законом жители Нью-Йорка, желающие получить лицензию на скрытное ношение оружия, обязаны были обстоятельно обосновать свое желание иметь при себе огнестрел и доказать, что им в самом деле что-то может угрожать.
Шестью голосами против трех Верховный суд постановил, что эти требования к жителям Нью-Йорка нарушают их конституционное право на ношение оружия.
Это решение, скорее всего, повлияет и на другие штаты, успевшие ввести жесткие требования к ношению оружия.
Как указывает в вынесенном от имени шести своих консервативных коллег вердикте судья Кларенс Томас, американцы имеют право на ношение обычного огнестрельного оружия в целях самообороны.
"Вторая поправка, дающая право на ношение оружия, это вам не какое-то конституционное право "второго класса", на которое можно распространять более серьезные ограничения, чем на другие, гарантированные Биллем о правах", - подчеркивает Томас.
Против отмены нью-йоркского законодательства высказались трое либерально настроенных судей - Елена Каган, Соня Сотомайор и Стивен Брейер.
Решение Верховного суда было вынесено на фоне дебатов о необходимости ограничения прав на ношение оружия, разгоревшихся с новой силой после недавних трагедий в начальной школе в Ювалде, штат Техас, и в супермаркете в Буффало, в самом штате Нью-Йорк.
Накануне решения Верховного суда Сенат объявил о намерении принять новое законодательство, которое усложнило бы доступ к огнестрельному оружию.
Тем не менее, вынесенный в четверг высшей судебной инстанцией США вердикт продолжил традицию не ограничения, а, напротив, расширения прав на ношение оружия как дома, так и в общественных местах, в соответствии со Второй поправкой к Конституции США.
В итоге вслед за законом Нью-Йорка сходные ограничительные законы могут быть отменены и в других штатах, таких как Калифорния, Массачусетс, Нью-Джерси и Мэриленд.
Ранее, в 2008 году, Верховный суд, пусть и не таким большинством голосов, но тоже высказался за более широкую трактовку Второй поправки.
И поскольку число прецедентов множится, судьям все труднее будет сменить курс и начать трактовать Конституцию в пользу ограничений.
И все же судья Стивен Брейер, проголосовавший против отмены нью-йоркского законодательства, воспользовался случаем, чтобы напомнить, что в этом году насилие с применением огнестрельного оружия уже унесло в США множество жизней.
"Только с начала этого (2022) года в стране было 277 случаев массовой стрельбы (то есть когда пострадало больше одного человека) - это в среднем чаще одного раза в день", - напомнил он.
В общей сложности еще шесть штатов успели ввести сходное с нью-йоркским законодательство, которое после нынешнего решения суда может быть отозвано. Разумеется, руководство штата Нью-Йорк поспешило раскритиковать вердикт Верховного суда.
"Возмутительно, что в момент, когда вся нация переживает из-за недавних случаев насилия с применением огнестрельного оружия, Верховный суд безрассудно отменил закон Нью-Йорка, ограничивавший право на ношение скрытого оружия," - заявила губернатор Нью-Йорка, демократ Кэти Хокул.
Ну а Национальная стрелковая ассоциация, напротив, приняла решение Верховного суда на ура.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Европарламент поддержал кандидатский статус для Украины и Молдовы
|Блокада Калининграда. Как НАТО заставило Россию возить свое «величие» на паромах
|Действительно ли повышение учетной ставки позволит снизить уровень инфляции и стабилизировать курс?
|Семенченко выпустили под домашний арест, Буданов просил отпустить его на войну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Россию могут исключить из ICAO из-за кражи самолетов
|Франция сможет обойтись без российского газа – министр
|Мишель: Украина стала кандидатом в члены ЕС – решение Евросовета
|Верховный суд США не дал ограничить право американцев на ношение оружия
|Президент Microsoft: компания сократит бизнес в России, пока не останется «почти ничего, или вообще ничего»
|Cisco полностью уйдёт из России и Белоруссии
|В Британии призвали избавиться от бумажных купюр в 20 и 50 фунтов стерлингов: они действуют еще 100 дней
Бізнес
|Германия против планов ЕС запретить новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года
|Intel готовит компактный игровой ПК с фирменным процессором и графикой
|Падение курсов криптовалют заставляет китайских майнеров всё активнее распродавать свои видеокарты
|Илон Маск подтвердил значительное увеличение тяги и снижение массы двигателей Raptor 2
|Intel требует от Европы сотни миллионов долларов процентов на отменённый антимонопольный штраф
|По примеру Европы: сенаторы США предложили перейти на USB-C в качестве универсального стандарта зарядки
|В Китае построен наземный комплекс для испытания технологий передачи энергии из космоса на Землю