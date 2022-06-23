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АНАЛІТИКА

Верховный суд США не дал ограничить право американцев на ношение оружия

Верховный суд отменил принятое в штате Нью-Йорк законодательство, ограничивавшее право граждан на скрытое ношение огнестрельного оружия.

В соответствии с этим законом жители Нью-Йорка, желающие получить лицензию на скрытное ношение оружия, обязаны были обстоятельно обосновать свое желание иметь при себе огнестрел и доказать, что им в самом деле что-то может угрожать.

Шестью голосами против трех Верховный суд постановил, что эти требования к жителям Нью-Йорка нарушают их конституционное право на ношение оружия.

Это решение, скорее всего, повлияет и на другие штаты, успевшие ввести жесткие требования к ношению оружия.

Как указывает в вынесенном от имени шести своих консервативных коллег вердикте судья Кларенс Томас, американцы имеют право на ношение обычного огнестрельного оружия в целях самообороны.

"Вторая поправка, дающая право на ношение оружия, это вам не какое-то конституционное право "второго класса", на которое можно распространять более серьезные ограничения, чем на другие, гарантированные Биллем о правах", - подчеркивает Томас.

Против отмены нью-йоркского законодательства высказались трое либерально настроенных судей - Елена Каган, Соня Сотомайор и Стивен Брейер.

Решение Верховного суда было вынесено на фоне дебатов о необходимости ограничения прав на ношение оружия, разгоревшихся с новой силой после недавних трагедий в начальной школе в Ювалде, штат Техас, и в супермаркете в Буффало, в самом штате Нью-Йорк.

Накануне решения Верховного суда Сенат объявил о намерении принять новое законодательство, которое усложнило бы доступ к огнестрельному оружию.

Тем не менее, вынесенный в четверг высшей судебной инстанцией США вердикт продолжил традицию не ограничения, а, напротив, расширения прав на ношение оружия как дома, так и в общественных местах, в соответствии со Второй поправкой к Конституции США.

В итоге вслед за законом Нью-Йорка сходные ограничительные законы могут быть отменены и в других штатах, таких как Калифорния, Массачусетс, Нью-Джерси и Мэриленд.

Ранее, в 2008 году, Верховный суд, пусть и не таким большинством голосов, но тоже высказался за более широкую трактовку Второй поправки.

И поскольку число прецедентов множится, судьям все труднее будет сменить курс и начать трактовать Конституцию в пользу ограничений.

И все же судья Стивен Брейер, проголосовавший против отмены нью-йоркского законодательства, воспользовался случаем, чтобы напомнить, что в этом году насилие с применением огнестрельного оружия уже унесло в США множество жизней.

"Только с начала этого (2022) года в стране было 277 случаев массовой стрельбы (то есть когда пострадало больше одного человека) - это в среднем чаще одного раза в день", - напомнил он.

В общей сложности еще шесть штатов успели ввести сходное с нью-йоркским законодательство, которое после нынешнего решения суда может быть отозвано. Разумеется, руководство штата Нью-Йорк поспешило раскритиковать вердикт Верховного суда.

"Возмутительно, что в момент, когда вся нация переживает из-за недавних случаев насилия с применением огнестрельного оружия, Верховный суд безрассудно отменил закон Нью-Йорка, ограничивавший право на ношение скрытого оружия," - заявила губернатор Нью-Йорка, демократ Кэти Хокул.

Ну а Национальная стрелковая ассоциация, напротив, приняла решение Верховного суда на ура.
Ключові теги: США
 

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