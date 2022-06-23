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АНАЛІТИКА

Cisco полностью уйдёт из России и Белоруссии

 

Американский производитель телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения Cisco принял решение постепенно свернуть весь свою деятельность в России и Белоруссии. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на заявление компании.

В заявлении компании говорится:

"Мы приняли решение начать планомерное сворачивание бизнеса в России и Белоруссии. <...> Мы будем напрямую связываться с клиентами, партнерами и поставщиками для урегулирования наших финансовых вопросов, включая возмещение предоплаты за услуги и программное обеспечение".

В марте Cisco приостановила в России бизнес-операции, включая продажи и обслуживание. Как сообщает Reuters теперь, западные компании начали ускорять процесс ухода из России.
За матеріалами: ixbt.com
 

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