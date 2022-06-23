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АНАЛІТИКА

Россия нашла способ обойти западные преграды на рынке страхования танкеров

 

Индия проводит сертификацию безопасности для десятков судов, управляемых дубайской дочерней компанией крупнейшей российской судоходной группы "Совкомфлот", позволяющей экспортировать нефть в Индию и другие страны после того, как западные сертификационные компании отказались от своих услуг из-за глобальных санкций против москвы, пишет Reuters.

Отмечается, что сертификация Индийским регистром судоходства (IRClass), одной из ведущих классификационных компаний в мире, обеспечивает последнее звено в цепочке оформления документов - после страхового покрытия - необходимую поддержку танкерного флота государственной компании «совкомфлот» на плаву и доставки российской сырой нефти на зарубежные. .

Данные, собранные с сайта IRClass, показывают, что компания сертифицировала более 80 судов, управляемых дочерней компанией «совкомфлота» - SCF Management Services (Дубай). Ltd.

Источник в индийском судоходстве, знакомый с процессом сертификации, сообщил, что большинство судов «совкомфлота» перешли на IRClass через дубайский филиал.

Отраслевое издание TradeWinds сообщило на прошлой неделе, что большая часть международного танкерного флота «совкомфлота», который был рассекречен из-за санкций, была переведена в IRClass в апреле и мае.

Классификационные общества свидетельствуют, что суда безопасны и способны ходить по морю, что имеет важное значение для обеспечения страхования и получения доступа к портам.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія, Індія
 

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