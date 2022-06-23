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АНАЛІТИКА

Nike решил уйти с российского рынка

 

Производитель спортивной одежды и обуви Nike Inc. полностью уходит с российского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В начале марта Nike приостановил операции и работу магазинов в России (за исключением франчайзинговых).

На сайте компании в РФ сообщается, что Nike принял решение уйти с российского рынка, в связи с этим сайт и мобильное приложение больше не будут доступны в этом регионе.

"Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются", - сообщается на сайте.

В РФ Nike работал через ООО "Найк" (оптовая компания) и "Найк Ритэйл" (оператор розничных продаж). Обе компании принадлежат нидерландским структурам Nike. Выручка ООО "Найк" в прошлом году составила 20,88 млрд рублей (рост в 1,6 раза по сравнению с показателем за 2020 год). Чистая прибыль составила 1,36 млрд рублей (128,9 млн рублей годом ранее), оказавшись рекордной за последние годы. Выручка "Найк Ритэйл" в 2021 году составила 4,67 млрд рублей, чистая прибыль - 8,1 млн рублей.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
Ключові теги: Росія
 

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