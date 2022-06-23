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Швейцарский бизнес отрицает причастность к импорту «сомнительного» золота из России
16:12 23.06.2022 |
Швейцарская ассоциация производителей и торговцев драгоценными металлами (AFCMP) отрицает причастность любого из своих членов к импорту золота из России после ее вторжения в Украину.
Как сообщается на сайте организации, после проведенного опроса среди своих членов ASFCMP утверждает, что ни один из ее членов не взял на себя ответственность за этот импорт.
"Хотя швейцарское законодательство и санкции не запрещают импорт российского золота в Швейцарию, ASFCMP хотела бы повторить, что сомнительному золоту не место в Швейцарии, и что она ожидает, что члены будут действовать с максимальной осторожностью и будут воздерживаться от приобретения в случае наличия сомнения. Поэтому и в этом плане ASFCMP убежден, что ни один из крупных швейцарских афинажных заводов не принял это золото", - отмечается в сообщении.
В то же время АSFCMP отмечает, что продолжит мониторинг.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные швейцарского Федерального таможенного управления сообщило, что в мае из России в Швейцарию было отправлено более 3 тонн золота. Таким образом Швейцария импортировала российское золото впервые после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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