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АНАЛІТИКА

Швейцарский бизнес отрицает причастность к импорту «сомнительного» золота из России

 

Швейцарская ассоциация производителей и торговцев драгоценными металлами (AFCMP) отрицает причастность любого из своих членов к импорту золота из России после ее вторжения в Украину.

Как сообщается на сайте организации, после проведенного опроса среди своих членов ASFCMP утверждает, что ни один из ее членов не взял на себя ответственность за этот импорт.

"Хотя швейцарское законодательство и санкции не запрещают импорт российского золота в Швейцарию, ASFCMP хотела бы повторить, что сомнительному золоту не место в Швейцарии, и что она ожидает, что члены будут действовать с максимальной осторожностью и будут воздерживаться от приобретения в случае наличия сомнения. Поэтому и в этом плане ASFCMP убежден, что ни один из крупных швейцарских афинажных заводов не принял это золото", - отмечается в сообщении.

В то же время АSFCMP отмечает, что продолжит мониторинг.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные швейцарского Федерального таможенного управления сообщило, что в мае из России в Швейцарию было отправлено более 3 тонн золота. Таким образом Швейцария импортировала российское золото впервые после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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