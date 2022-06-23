Фінансові новини
- |
- 23.06.22
- |
- 16:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шаг к дефолту. Россия осуществила выплаты в рублях по внешнему долгу
14:59 23.06.2022 |
Министерство финансов России сообщило, что выполнило в рублях свои обязательства по евробондам перед иностранными кредиторами. Выплату на сумму $234,85 млн в эквиваленте произвели в рублях в соответствии с новым указом Владимира Путина.
Деньги для выплаты купонного дохода по облигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 годах на общую сумму 12,51 млрд рублей (по курсу 53 руб./долл.) перечислены Национальному расчетному депозитарию, который с 3 июня оказался под санкциями ЕС.
Минфин России заявил, что считает после этого свои обязательства полностью выполненными.
Владельцы еврооблигаций будут вправе распоряжаться полученными рублями по своему усмотрению, в том числе конвертировать их в валюту.
Разрешение на вывод денег за границу нужно будет получать отдельно. Для этого нужно будет подписать отказ от всех потенциальных претензий по этому платежу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Блокада Калининграда. Как НАТО заставило Россию возить свое «величие» на паромах
|Действительно ли повышение учетной ставки позволит снизить уровень инфляции и стабилизировать курс?
|Семенченко выпустили под домашний арест, Буданов просил отпустить его на войну
|Рада вернула пошлины и НДС на импорт с 1 июля
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Швейцарский бизнес отрицает причастность к импорту «сомнительного» золота из России
|Первые американские HIMARS уже в Украине - Резников
|Из-за санкций у российских аграриев дефицит запчастей для иностранной техники
|Шаг к дефолту. Россия осуществила выплаты в рублях по внешнему долгу
|Вена стала самым комфортным для жизни городом мира – The Economist
|Европарламент поддержал кандидатский статус для Украины и Молдовы
|Британия закрыла РФ доступ к нефтеперерабатывающим технологиям и своей валюте
Бізнес
|Илон Маск подтвердил значительное увеличение тяги и снижение массы двигателей Raptor 2
|Intel требует от Европы сотни миллионов долларов процентов на отменённый антимонопольный штраф
|По примеру Европы: сенаторы США предложили перейти на USB-C в качестве универсального стандарта зарядки
|В Китае построен наземный комплекс для испытания технологий передачи энергии из космоса на Землю
|Самый большой в мире самолет поднялся на максимальную высоту
|TSMC построит четыре новых завода для производства 3-нм чипов — каждый обойдётся в $10 млрд
|SpaceX запустила третью подряд ракету-носитель Falcon 9 за последние 36 часов