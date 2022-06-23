В Британии призвали избавиться от бумажных купюр в 20 и 50 фунтов стерлингов: они действуют еще 100 дней

Банк Англии в четверг заявил, что через 100 дней выведет из обращения бумажные купюры номиналом 20 и 50 фунтов стерлингов, поэтому призвал избавиться от них в течение этого времени.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Отмечается, что после 30 сентября купюры 20 и 50 фунтов стерлингов перестанут быть законным платежным средством. Их можно сдать в банк или на почту и поменять.

Вместо бумажных купюр в обращение будут окончательно введены новые банкноты на полимере. Последней в прошлом году выпустили полимерную банкноту номиналом в 50 фунтов с портретом британского математика Алана Тьюринга.

Банк Англии отмечает, что в обращении до сих пор находятся уже устаревшие бумажные купюры общей стоимостью более шести миллиардов фунтов стерлингов - а именно более 300 миллионов 20-фунтовых банкнот и 160 миллионов 50-фунтовых.

Как объясняет главный кассир Банка Англии Сара Джон, полимерные банкноты гораздо труднее подделать, чем бумажные, кроме того, они меньше изнашиваются. Поэтому переход на них обязателен.

"Большинство бумажных купюр уже вышли из обращения, но значительное их количество все еще находится в экономике, поэтому просим вас проверить, не лежат ли они у вас дома", - призвала она.