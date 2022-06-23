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Вена стала самым комфортным для жизни городом мира – The Economist
14:52 23.06.2022 |
Столица Австрии - Вена - третий год признается наиболее комфортным для проживания городом мира по рейтингу британского издания The Economist.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Ранее Вена возглавляла рейтинг в 2018 и 2019 годах, после чего уступила новозеландскому Окленду из-за введенных коронавирусных ограничений. Теперь же Новая Зеландия вводит ограничения, а Европа, напротив, их снимает.
"Стабильность и хорошая инфраструктура - это главные прелести жителей города, в дополнение к надежной системе здравоохранения и достаточным возможностям для культуры и досуга", - отмечают авторы рейтинга.
В десятке наиболее комфортных большинство - города Западной Европы, такие как Копенгаген и Цюрих, а также несколько городов Канады и Австралии.
Худшими для комфортной жизни The Economist оказались Триполи (столица Ливии), Лагос (столица Нигерии) и Дамаск (столица Сирии). Киев в нынешний рейтинг не попал из-за боевых действий в Украине.
Что касается России, то ее города - Москва и Будапешт - ухудшили позиции в рейтинге из-за введенных Западом санкций и атмосферы цензуры. Из-за усиления геополитических рисков потеряли позиции и другие города восточной Европы, в частности Варшава и Будапешт.
Рейтинг The Economist определяет комфортность жизни в 172 городах мира на основе более 30 факторов: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура городов и т.д.
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