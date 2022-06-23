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Британия закрыла РФ доступ к нефтеперерабатывающим технологиям и своей валюте
12:43 23.06.2022 |
Правительство Великобритании в четверг объявило о введении против России новых санкций, касающихся экспорта товаров и технологий нефтеперерабатывающей и авиационной отраслей, а также использования в РФ фунта стерлингов и банкнот ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В частности, речь идет о запрете на экспорт, поставку и доставку товаров и технологий, касающихся химического и биологического оружия, морской сферы и нефтеперерабатывающей отрасли, а также экспорта или использования в России авиационного топлива и топливных добавок.
Валютные ограничения предусматривают запрет на экспорт в Россию или для использования в России банкнот фунтов стерлингов или валют ЕС, а также запрет на предоставление, поставку или доставку таких банкнот лицам, связанным с Россией.
Отмечается, что некоторые ограничения распространяются также и на неподконтрольные правительству Украины территории.
Также Британия запрещает импорт, приобретение или доставку отдельных товаров, "приносящих прибыль", происходящих из России или отправляемых из России.
РФ также будет запрещено оказывать техническую помощь, финансовые и брокерские услуги, связанные с импортом чугуна и стали.
Как сообщалось, правительство Великобритании "решительно настроено" вводить дальнейшие санкции против России и будет делать это, пока она полностью не выведет свои войска с территории Украины.
До этого в последний раз о санкциях против РФ британское правительство объявило 16 апреля. Тогда Британия наложила санкции на главу Русской православной церкви патриарха Кирилла (Владимира Гундяева) и еще ряд лиц за войну РФ против Украины.
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