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АНАЛІТИКА

Чехия объявила курс на энергонезависимость от России. Приоритетом будет атомная генерация

 

Чехия собирается отказаться от энергоресурсов из России и в течение пяти лет стать энергетически независимым государством. Об этом сообщил в среду премьер Чехии Петр Фиала.

"К сожалению, Чехия - одна из немногих стран, чья зависимость в этом плане очень высока. И не только потому, что мы когда-то были частью советского блока", - заявил он.

Фиала обвиняет в этом своего предшественника Андрея Бабиша. Еще пять лет назад Чехия получала примерно четверть газа из Норвегии, но при Бабише стала почти полностью зависимой от путинской России в поставках газа.

Чешский премьер подчеркнул, что Чехия готова к зиме без российского газа. Запасы в подземных хранилищах находятся на рекордно высоком уровне - 73% по состоянию на 21 июня.

"Однако наша страна не может себе позволить оставаться на 100% зависимой от одного ненадежного поставщика. Поэтому мы в правительстве составили план достижения энергетического суверенитета в течение следующих пяти лет... Мы должны как можно скорее отрезаться от России и стать энергетически независимым государством ", - сказал чешский премьер.

Чешский план предусматривает достройку АЭС Дукованы без участия китайских или российских компаний, продолжение нефтепровода TAL (Trans Alpine Pipeline) из Италии, перезапуск проекта строительства газового интерконнектора с Польшей.

Чехия договорилась об импорте газа через LNG-терминалы в Нидерландах и выкупила российскую долю в компании Skoda JS, которая занимается строительством и обслуживанием атомных электростанций.

"Все это уменьшает нашу зависимость от газа и нефти из России. И так мы будем продолжать. Мы должны значительно увеличить пропускную способность газо- и нефтепроводов из стран Евросоюза. Нам нужно получить больше мощностей морских LNG-терминалов. Мы должны поддерживать строительство генерации, которая не использует ископаемое топливо. Понятно, что нашей опорой будут АЭС, но мы будем развивать солнечную электроэнергетику и использование тепловых насосов, хотим существенно увеличить объемы отечественного производства биогаза", - сказал Фиала.

По его словам, этот план будет стоить больших усилий и больших денег, но в конце концов щедро окупится.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Чехія, Росія
 

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