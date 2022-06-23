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АНАЛІТИКА

Яхтам российских олигархов не хватает безопасных гаваней – Bloomberg

Яхтам российских олигархов не хватает безопасных гаваней – Bloomberg

 

Мегаяхтам российских олигархов, против которых западные страны ввели санкции из-за вторжения РФ в Украину, не хватает гаваней, в которых они могли бы укрыться от ареста.

Об этом пишет Bloomberg.

"Когда суперяхта Amadea стоимостью 325 миллионов долларов, которую связывают с российским миллиардером Сулейманом Керимовым, отплыла на Фиджи в апреле, капитан, возможно, подумал, что нашел безопасное убежище.

Островное государство в южной части Тихого океана не присоединилось к глобальному движению по введению санкций против России и многих состоятельных сторонников президента Владимира Путина, а несколько недель до этого воздержалось от поддержки резолюции Организации Объединенных Наций, которая поддерживает территориальную целостность Украины.

Однако через неделю после прибытия Amadea власти Фиджи задержали роскошную яхту по просьбе правительства США, утверждавшего, что Керимов, попавший под санкции за связи с Путиным, является настоящим владельцем корабля. В итоге США выиграли ряд юридических исков и конфисковали судно, отправив его в Гонолулу (Гавайи) на прошлой неделе", - пишет агентство.

Как отмечает издание, этот эпизод показывает, что у российских магнатов не хватает гаваней, в которых они могли бы скрыть свои роскошные яхты от ареста.

"США и Европа преследуют их суперяхты, виллы и другие активы из-за их связей с Путиным. Уже более десяти язт стоимостью более 2,25 миллиарда долларов были арестованы США, странами ЕС и добровольными союзниками, такими как Фиджи", - говорится в статье.
За матеріалами: Экономическая правда
Ключові теги: Росія
 

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