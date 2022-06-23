Фінансові новини
- |
- 23.06.22
- |
- 13:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Яхтам российских олигархов не хватает безопасных гаваней – Bloomberg
11:06 23.06.2022 |
Мегаяхтам российских олигархов, против которых западные страны ввели санкции из-за вторжения РФ в Украину, не хватает гаваней, в которых они могли бы укрыться от ареста.
Об этом пишет Bloomberg.
"Когда суперяхта Amadea стоимостью 325 миллионов долларов, которую связывают с российским миллиардером Сулейманом Керимовым, отплыла на Фиджи в апреле, капитан, возможно, подумал, что нашел безопасное убежище.
Островное государство в южной части Тихого океана не присоединилось к глобальному движению по введению санкций против России и многих состоятельных сторонников президента Владимира Путина, а несколько недель до этого воздержалось от поддержки резолюции Организации Объединенных Наций, которая поддерживает территориальную целостность Украины.
Однако через неделю после прибытия Amadea власти Фиджи задержали роскошную яхту по просьбе правительства США, утверждавшего, что Керимов, попавший под санкции за связи с Путиным, является настоящим владельцем корабля. В итоге США выиграли ряд юридических исков и конфисковали судно, отправив его в Гонолулу (Гавайи) на прошлой неделе", - пишет агентство.
Как отмечает издание, этот эпизод показывает, что у российских магнатов не хватает гаваней, в которых они могли бы скрыть свои роскошные яхты от ареста.
"США и Европа преследуют их суперяхты, виллы и другие активы из-за их связей с Путиным. Уже более десяти язт стоимостью более 2,25 миллиарда долларов были арестованы США, странами ЕС и добровольными союзниками, такими как Фиджи", - говорится в статье.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Блокада Калининграда. Как НАТО заставило Россию возить свое «величие» на паромах
ТОП-НОВИНИ
|Действительно ли повышение учетной ставки позволит снизить уровень инфляции и стабилизировать курс?
|Семенченко выпустили под домашний арест, Буданов просил отпустить его на войну
|Рада вернула пошлины и НДС на импорт с 1 июля
|«Партия компромисса» против «партии войны до победы». Что происходит в окружении Зеленского
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Британия закрыла РФ доступ к нефтеперерабатывающим технологиям и своей валюте
|Чехия объявила курс на энергонезависимость от России. Приоритетом будет атомная генерация
|Яхтам российских олигархов не хватает безопасных гаваней – Bloomberg
|США отправят в Украину робота-собаку от Boston Dynamics для разминирования территорий
|Байден призвал Конгресс США временно отменить налоги на горючее
|ЕС готовит исторический план восстановления природы: инвестиции – десятки миллиардов евро
Бізнес
|Илон Маск подтвердил значительное увеличение тяги и снижение массы двигателей Raptor 2
|Intel требует от Европы сотни миллионов долларов процентов на отменённый антимонопольный штраф
|По примеру Европы: сенаторы США предложили перейти на USB-C в качестве универсального стандарта зарядки
|В Китае построен наземный комплекс для испытания технологий передачи энергии из космоса на Землю
|Самый большой в мире самолет поднялся на максимальную высоту
|TSMC построит четыре новых завода для производства 3-нм чипов — каждый обойдётся в $10 млрд
|SpaceX запустила третью подряд ракету-носитель Falcon 9 за последние 36 часов