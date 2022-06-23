ЕС готовит исторический план восстановления природы: инвестиции – десятки миллиардов евро

Европейская комиссия разработала многомиллиардный план восстановления живой природы. Согласно проекту, представленному в среду, все поврежденные экосистемы Европы должны быть восстановлены до 2050 года.

"Комиссия предлагает первый в своем роде закон, направленный на восстановление природы Европы, на восстановление европейских местообитаний, 80% из которых находятся в плохом состоянии, и на возвращение природы во все экосистемы: от лесных и сельскохозяйственных угодий до морских, пресноводных и городских экосистем", - говорится в сообщении.

Восстановление природы не означает создание заповедных территорий. Цель закона - нормальное сосуществование человека с природной средой и повсеместное возвращение биоразнообразия, включая районы, где осуществляется экономическая деятельность - в лесхозах, на сельскохозяйственных угодьях, в городах.

Приоритетом закона будут экосистемы с самым большим потенциалом для удаления и хранения углерода и предотвращения стихийных бедствий или уменьшения их влияния.

Предлагаемые цели закона включают:

- к 2030 году остановить сокращение популяций насекомых-опылителей;

- остановить сокращение городских зеленых насаждений к 2030 году, а после - увеличить на 5% к 2050 году, обеспечив покрытие кронами деревьев не менее 10% площади каждого города в Европе;

- увеличить разнообразие бабочек, птиц в сельскохозяйственных экосистемах;

- восстановить и повторно заболотить высушенные торфяники;

- восстановить морские среды и места обитания таких знаковых видов, как дельфины, морские свиньи, акулы и морские птицы;

- восстановить природное состояние рек, устранив искусственные барьеры на 25 000 км к 2030 году.

План Еврокомиссии предусматривает строгий контроль использования пестицидов, его хотят сократить наполовину до 2030 года. Импортные продукты, которые будут иметь избыток запрещенных веществ (таки как тиаметокс и клотианидин), со временем не будут допускаться на рынок Евросоюза.

Европейская комиссия ожидает, что закон не только окажет положительное влияние на экологию, но и принесет значительную экономическую выгоду. Каждый евро, израсходованный на восстановление природы, должен принести от 8 до 38 евро выгоды.

Восстановление торфяников, болот, лесов, пустошей, кустарников, лугов, рек, озер и прибрежных территорий оценивается в 150 млрд евро, но обеспечит 1800 млрд евро в области здравоохранения, экономической устойчивости и рекреации.