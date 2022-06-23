Tikkurila уходит из России

Американский холдинг PPG Industries, Inc., в состав которого входит финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila, в конце марта сообщивший о существенном сворачивании бизнеса в России из-за агрессии против Украины, теперь заявил об уходе с российского рынка.

"В настоящее время мы продолжаем продавать (в РФ - ИФ) только минимальный объем, достаточный для получения необходимого количества местной валюты для оплаты труда наших сотрудников. Ранее мы прекратили все продажи российской нефтегазовой отрасли, государственным структурам, сторонам, которые подпадают под действие последних нормативных актов. Из-за нашей неспособности устойчиво работать даже на этом минимальном уровне PPG приняла решение активировать варианты выхода из России, включая возможную продажу или контролируемый выход с российского рынка", - говорится в сообщении Tikkurila на ее сайте.

Уточняется, что компания также планирует пожертвовать полученную в 2022 году чистую прибыль, если таковая будет, некоммерческим организациям.

Холдинг PPG Industries, Inc. основан в 1883 году как Pittsburgh Plate Glass в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США). Согласно сайту компании, холдинг PPG является крупным поставщиком красок, покрытий, оптики и специальных материалов. Общий объем чистых продаж холдинга в 2021 году составил $16,8 млрд. Акции PPG торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Tikkurila - крупный производитель красок в Северной и Восточной Европе. С июня 2021 года компания входит в состав американского холдинга PPG Industries Inc. Предприятия компании расположены в 11 странах мира. В России работает три производственные площадки, а также три учебных центра и 10 складов. В РФ в 2021 году доля компании в сегменте декоративных красок составляла 18,5%. По состоянию на конец 2021 года в РФ работало около 1 тыс. сотрудников.

