Опрос: Две трети немцев готовы затянуть пояса ради защиты европейских ценностей

Почти две трети немцев считают защиту таких европейских ценностей, как свобода и демократия, приоритетной задачей, даже если это окажет воздействие на цены и стоимость жизни. За это высказались 65 процентов опрошенных в Германии в ходе исследования Eurobarometer, результаты которого в среду, 22 июня, обнародовал Европарламент.

Согласно данным социологов, 48% опрошенных в Германии высказали готовность к поднятию цен на энергоносители ради сопротивления российской агрессии в Украине. 46% аналогично ответили на вопрос о росте продуктовых цен. По всем трем вопросам респонденты в Германии проявляли более высокую готовность, чем в среднем по ЕС.

Война в Украине укрепила общественную поддержку ЕС

Если взять общие данные опроса по ЕС, то на фоне военных действий в Украине 65% респондентов одобрительно относятся к тому, что их страны входят в европейское сообщество - это самый высокий показатель с 2007 года, когда он составлял 58%.

В Германии уровень поддержки ЕС среди опрошенных составил 77%. По сравнению с аналогичным опросом 2021 года, общественная поддержка ЕС значительно выросла во всех странах, более всего в Литве (+20 процентных пунктов), Мальте (+12 процентных пунктов) и Эстонии (+9 процентных пунктов).

Глава Минфина ФРГ ожидает роста стоимости жизни

Накануне, 21 июня, министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) заявил, что в стране "существует риск очень серьезного экономического кризиса из-за резкого роста цен на энергоносители, из-за проблем с поставками, из-за инфляции". "Через несколько недель и месяцев у нас может сложиться очень тревожная ситуация", - предостерег политик в эфире телеканала ZDF. По его мнению, Германию могут ожидать от трех до пяти лет ограниченной в средствах жизни. "И мы должны найти ответ на этот вопрос", - подчеркнул Линднер.