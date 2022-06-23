Байден призвал Конгресс США временно отменить налоги на горючее

Президент США Джо Байден призвал Конгресс отменить на три месяца налоги на горючее. "Мы можем снизить цены на топливо и несколько облегчить финансовую ситуацию семей", - сказал он в среду, 22 июня. Одновременно Байден призвал администрации штатов отменить собственные налоги на горючее. В Белом доме также сообщили, что энергетические концерны призовут расширить мощности нефтеперерабатывающих заводов.

В то же время влиятельный республиканский сенатор Джон Тьюн выразил мнение, что у инициативы Байдена нет шансов пройти через Конгресс. Скептическое отношение к предложению президента выразили и целый ряд конгрессменов из числа как республиканцев, так и демократов. Они опасаются, что сэкономленные средства достанутся не гражданам, а самим энергетическим концернам.

В настоящее время горючее в США стоит около 5 долларов за галлон (1,25 евро за литр). Федеральное правительство взимает в виде налогов с каждого галлона по 18,4 цента за бензин и по 24,4 цента за дизельное топливо. Налоги некоторых штатов на горючее выше федеральных.