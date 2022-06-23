Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Байден призвал Конгресс США временно отменить налоги на горючее

 

Президент США Джо Байден призвал Конгресс отменить на три месяца налоги на горючее. "Мы можем снизить цены на топливо и несколько облегчить финансовую ситуацию семей", - сказал он в среду, 22 июня. Одновременно Байден призвал администрации штатов отменить собственные налоги на горючее. В Белом доме также сообщили, что энергетические концерны призовут расширить мощности нефтеперерабатывающих заводов.

В то же время влиятельный республиканский сенатор Джон Тьюн выразил мнение, что у инициативы Байдена нет шансов пройти через Конгресс. Скептическое отношение к предложению президента выразили и целый ряд конгрессменов из числа как республиканцев, так и демократов. Они опасаются, что сэкономленные средства достанутся не гражданам, а самим энергетическим концернам.

В настоящее время горючее в США стоит около 5 долларов за галлон (1,25 евро за литр). Федеральное правительство взимает в виде налогов с каждого галлона по 18,4 цента за бензин и по 24,4 цента за дизельное топливо. Налоги некоторых штатов на горючее выше федеральных.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,7542
  0,1068
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,9023  0,02 0,06 35,6232  0,01 0,02
EUR 36,6177  0,05 0,12 37,5773  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес