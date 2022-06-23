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АНАЛІТИКА

Американский брокер Interactive Brokers перестанет работать с рублями – СМИ

 

Американский брокер Interactive Brokers (IB) с 31 июля не будет принимать рубли для пополнения клиентских счетов. Ранее IB принимал рублевые переводы на счета только от тех российских банков, в отношении которых не были введены санкции.

Об этом пишет РБК со ссылкой на 2 клиентов американского брокера, подтвердивших эту информацию.

"После 31 июля IB прекратит прием переводов в рублях, более подробная информация об этом будет разослана клиентам в ближайшие несколько дней", - отметил специалист поддержки брокера в ответ на обращение одного из собеседников РБК.

Еще один клиент показал сообщение техподдержки, согласно которому конвертировать рубли в доллары, открывать или увеличивать рублевые позиции нельзя уже сейчас.

Ранее IB принимал рублевые переводы на счета только от тех российских банков, в отношении которых не были введены санкции.

Отмечается, что Interactive Brokers (IB) до 2020 года работала с россиянами через локальных партнеров по субброкерской схеме, но после получения штрафа от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и другим регулирующим органам в размере $38 млн за провал в поддержке политики с контроля над отмыванием средств начала ограничивать работу с россиянами.

С апреля 2021 года компания прекратила сотрудничество с местными брокерами, но оставила для россиян возможность открывать счета непосредственно в ее торговой инфраструктуре.
За матеріалами: Экономическая правда
Ключові теги: Росія
 

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