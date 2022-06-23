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АНАЛІТИКА

Танкеры с российской нефтью все чаще исчезают с радаров посреди океана

 

Танкеры, перевозящие российскую нефть, все чаще отключают свою локацию в Атлантическом океане - подобная тактика используется для покупки подсанкционной нефти из Ирана и Венесуэлы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои данные.

За последние 10 дней по меньшей мере три танкера исчезли из систем отслеживания судов (AIS), когда они приближались к Азорским островам - крохотной группе островов в 1500 км от материковой Португалии.

Вероятно, они перебрасывали свои партии на другие суда. Такие "передачи" грузов не происходили до того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, тем более с выключенной локацией.

Мотивация для этого совсем не ясна. Например, некоторые покупатели могут стремиться покупать российскую нефть как можно частнее. Хотя Евросоюз в шестом пакете санкций ввел эмбарго на российскую танкерную нефть, оно полностью вступает в силу только в декабре.

Некоторые российские грузы также начинают исчезать из виду на пути в Азию, отмечает агентство.

Хотя перегрузка нефти с меньшего судна на большее является привычным явлением на рынке, а российские суда годами располагались у побережья Дании с выключенной локацией, в последнее время - также в Средиземном море и даже у Азорских островов.
За матеріалами: Экономическая правда
Ключові теги: Росія
 

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