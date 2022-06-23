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Шольц: Было бы глупо для нас денонсировать Основополагающий акт Россия-НАТО
21:17 22.06.2022 |
Канцлер Германии Олаф Шольц перед саммитами ЕС, НАТО и Группы семи заявил, что партнерство с Россией, которым его представляли в 2010 году, невозможно.
Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Welt, он заявил во время выступления в Бундестаге.
"Партнерство с Россией, подобное тому, которое в Стратегической концепции 2010 года указывалось как цель, невозможно представить в ближайшем будущем с агрессивной империалистической Россией Путина", - сказал канцлер в среду в правительственном заявлении по поводу предстоящих встреч на саммитах.
В то же время канцлер предостерег от ошибочных шагов.
"Было бы глупо для нас денонсировать Основополагающий акт Россия-НАТО", - сказал он.
По его словам, это сыграло бы только на руку Путину и его пропаганде. "Учредительный акт подтверждает те же принципы, которые Путин так грубо нарушает: отказ от насилия, уважение к границам, суверенитет независимых государств. Путину следует напоминать об этом снова и снова", - отметил Шольц.
На саммите НАТО с 28 по 30 июня в Мадриде союзники хотят обсудить, в частности, новую стратегическую концепцию.
"Она оценит нашу среду безопасности и подтвердит наши основные ценности и задачи. Это будет план будущего Альянса", - сказал генсек НАТО ранее.
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