Европарламент поддержал крупнейшую реформу углеродного рынка

Европейский парламент в среду поддержал реформы углеродного рынка, развеяв опасения по поводу задержки европейской политики по изменению климата.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Одобренные предложения позволят быстрее сократить выбросы в рамках углеродного рынка Европейского Союза, являющегося центральным элементом пакета законов по сокращению чистого производства парниковых газов в ЕС на 55% к 2030 году с уровня 1990 года.

Компромисс был достигнут после того, как законодатели отклонили весь закон о рынке углерода во время первого голосования этого месяца на фоне разногласий по поводу того, как быстро прекратить действие бесплатных разрешений на фоне резких расходов на энергоносители и инфляции.

На этот раз большинство законодателей поддержали предложение постепенно отменить бесплатные разрешения на выбросы CO2 для отраслей до 2032 года и заменить их углеродным сбором на импортируемую сталь, цемент и другую продукцию.

"Наконец-то мы это получили. Мы приняли огромным большинством самый климатический закон, который когда-либо был", - сказал Питер Лиз, ведущий законодатель парламента по рынку углерода.

Промышленность лоббировала сохранение своих бесплатных разрешений, позволяющих им бесплатно выбрасывать некоторое количество CO2 - критики системы говорят, что она лишает стимула к уменьшению промышленного загрязнения.

Европейский рынок углерода, или "система торговли выбросами" (ETS), вынуждает электростанции и заводы покупать разрешения на выбросы CO2 при загрязнении окружающей среды и ограничивает количество разрешений, доступных для покупки.

Законодатели проголосовали за то, чтобы ограничение разрешений на выбросы CO2 на рынке уменьшилось на 4,4% с 2024 года, на 4,5% с 2026 года и на 4,6% с 2029 года, тогда как дополнительные 70 миллионов разрешений будут отменены. 2024 и 50 миллионов в 2026 году.

Однако парламент ограничил планируемый рынок углерода ЕС для зданий и транспорта, что может повысить цены на топливо. Новая схема должна применяться к коммерческому сектору с 2025 года и исключать домохозяйства, что по предупреждению Брюсселя может привести к тому, что Европа не достигнет своих климатических целей.

Европарламент усилил другие части предложения, поддержав расширение рынка углерода, чтобы охватить 100% выбросов от международных морских перевозок в ЕС и с ЕС с 2027 года, против 50%, предложенных Брюсселем.

Поправки по ограничению доступа финансовых инвесторов к рынку углерода также были приняты, несмотря на предупреждение банков о том, что это приведет к сокращению их ликвидности.