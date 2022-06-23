Путин подписал указ о выплате Россией валютного долга в рублях

Президент России Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему долгу России в валюте, подразумевающий совершение таких выплат в рублях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 22 июня.

Теперь обязательства России по государственным еврооблигациям будут считаться исполненными после оплаты в рублях по курсу на внутреннем рынке в день платежа, следует из текста документа.

"В целях исполнения Российской Федерацией государственных долговых обязательств, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, Российская Федерация вправе направить в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием, заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа "И", который ведется в рублях", - говорится в тексте указа.

Бенефициарами этих счетов будут держатели еврооблигаций. Рублевые выплаты по валютному долгу будут считаться "исполненными надлежащим образом" без учета мнения тех, кому эти выплаты предназначаются, следует из документа.

Россия из-за санкций перешла на обслуживание госдолга в рублях

После введенных за российское вторжение в Украину санкций, Россия столкнулась с проблемами при оплате своего госдолга в валюте. Резервы российского Центробанка в Европе и США были заморожены, а санкции запретили западным инвесторам операции с российским Минфином, Центробанком или Фондом национального благосостояния (ФНБ).

В начале марта американский Минфин выдал временную лицензию, сделав исключение из санкций выплат по госдолгу. В конце мая министерство финансов США не продлило действие этой лицензии. Российский Минфин в ответ заявил, что будет производить выплаты в рублях по аналогии с расчетамиза газ.

Иностранные инвесторы должны будут открыть валютные и рублевые счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты, чтобы получить платеж по госдолгу в оригинальной валюте. С помощью такой схемы Минфин рассчитывает проводить платежи, минуя западную расчетную инфраструктуру, объяснил министр финансов России Антон Силуанов.

Минфин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается объявлять дефолтов по долговым обязательствам, поскольку у страны есть средства для выплат.