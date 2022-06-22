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АНАЛІТИКА

ЕС временно перейдет на уголь, чтобы заменить дефицит российского газа

 

Исполнительный директор по вопросам международных дел и климатического финансирования при Европейской комиссии Элина Бардрам заявила, что ЕС временно вернется к использованию угольных электростанций, чтобы компенсировать нехватку российского газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Незаконное вторжение России в Украину привело к чрезвычайной ситуации в ЕС. Мы наблюдаем за крайне грубыми шагами путинской администрации по резкому снижению поставок газа "Газпромом" и предпринимаем крайне важные меры, но все эти меры временные", - отметила Бардрам.

Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что использование угля в ЕС не означает отказ от долгосрочных обязательств по изменению климата.

Перед тем глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.

"Чрезвычайные меры, принятые европейскими странами на этой неделе для уменьшения спроса на газ, такие как запуск старых угольных электростанций, были оправданы масштабами кризиса, несмотря на опасения роста выбросов углерода", - добавил Бирол.

Швеция и Дания Вслед за Германией, Австрией и Нидерландами во вторник объявили о первом этапе планов на случай чрезвычайной ситуации для сохранения поставок газа.
Ключові теги: ЄС
 

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