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АНАЛІТИКА

Германия против планов ЕС запретить новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года

 

Правительство Германии не соглашается с планами Еврокомиссии запретить продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания после 2035 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Надеясь к 2030 году достичь цели о снижении выбросов парниковых газов на 55% от уровня 1990 года, Еврокомиссия предложила к 2035 году выйти на 100% сокращение выбросов от новых автомобилей. Это означает запрет продажи традиционных новых автомобилей после этой даты.

Европарламентарии ранее в этом месяце поддержали идею и впереди - переговоры со странами-членами о финальной версии текста.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что ФРГ не готова пойти на такой шаг. В то же время он сказал, что страна все равно будет ведущим рынком для электромобилей.

Как сообщалось, также Еврокомиссия готовит проект по сохранению и восстановлению природного состояния окружающей среды.
 

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