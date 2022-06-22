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Германия против планов ЕС запретить новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года
13:13 22.06.2022 |
Правительство Германии не соглашается с планами Еврокомиссии запретить продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания после 2035 года.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.
Надеясь к 2030 году достичь цели о снижении выбросов парниковых газов на 55% от уровня 1990 года, Еврокомиссия предложила к 2035 году выйти на 100% сокращение выбросов от новых автомобилей. Это означает запрет продажи традиционных новых автомобилей после этой даты.
Европарламентарии ранее в этом месяце поддержали идею и впереди - переговоры со странами-членами о финальной версии текста.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что ФРГ не готова пойти на такой шаг. В то же время он сказал, что страна все равно будет ведущим рынком для электромобилей.
Как сообщалось, также Еврокомиссия готовит проект по сохранению и восстановлению природного состояния окружающей среды.
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