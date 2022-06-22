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Великобритания не дала визы российским депутатам для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ
15:58 22.06.2022 |
Великобритания отказала в предоставлении виз российской делегации, которая должна была принять участие в июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в городе Бирмингем.
Об этом в среду заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".
"Нами получен, по сути, возмутительный ответ о том, что правительство Великобритании - дословно - не может выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ, с какой бы целью они ни посещали страну", - сказал Джабаров.
Он добавил, что Россия заранее просила руководство Парламентской ассамблеи "решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий издания нашим парламентариям въездных виз" для участия в "этом важнейшем межпарламентском мероприятии".
После этого вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что решение Лондона не выдавать визы делегации РФ в ПА ОБСЕ "делает резолюции Ассамблеи нелегитимными для РФ".
Еще в марте Великобритания наложила санкции на российских депутатов, голосовавших за "независимость" псевдореспублик Донбасса. Эти санкции, в частности, запрещают въезд на британскую территорию.
А в понедельник стало известно, что послу России в Великобритании будет запрещено посещать здания парламента в Вестминстере в течение неопределенного периода.
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