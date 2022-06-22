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АНАЛІТИКА

Европе посоветовали готовиться к зиме без российского газа

 

Глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.

Об этом Бирол рассказал в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

"Европа должна быть готова на случай, если российский газ будет полностью отключен. Чем ближе мы приближаемся к зиме, тем больше понимаем намерения России", - сказал Бирол.

По его мнению, Россия в последнее время прибегла к сокращению поставок газа, чтобы не дать европейцам заполнить их газовые хранилища и увеличить свои рычаги влияния в зимние месяцы.

Глава IEA призывая правительства принять меры по уменьшению спроса на газ и сохранить работу старых атомных электростанций, которые планировали отключить.

"Чрезвычайные меры, предпринятые европейскими странами на этой неделе для уменьшения спроса на газ, такие как запуск старых угольных электростанций, были оправданы масштабами кризиса, несмотря на опасения роста выбросов углерода", - добавил Бирол.

Международное энергетическое агентство, в основном финансируемое членами ОЭСР, в прошлом году стало одним из первых официальных органов, публично обвинивших Россию в манипулировании поставками газа в Европу перед вторжением в Украину.

Швеция и Дания вслед за Германией, Австрией и Нидерландами во вторник объявили о первом этапе планов по чрезвычайной ситуации для сохранения поставок газа.
Ключові теги: ЄС
 

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