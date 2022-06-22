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Германия может избавиться от энергозависимости от РФ до конца года, - Шольц
08:58 22.06.2022 |
Германия начала своевременно принимать меры по уменьшению зависимости от российских энергоносителей и, несмотря на сложности, сможет избавиться от нее. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц.
Цель правительства, отметил канцлер, "сделать Германию шаг за шагом независимой от ископаемого топлива и колебания цен на энергоносители" и "уже к концу этого года или чуть позже быть в состоянии получать газ из других источников и избавиться от зависимости, которую мы видим сегодня".
Он поставил под сомнение объяснение российской стороны по поводу причин резкого сокращения поставок газа в Европу.
"Были представлены обоснования технического характера, но "случайно" по всей Европе наблюдаются внезапно сокращенные поставки газа", - сказал с улыбкой Шольц. Он отметил, что такое развитие событий нужно воспринимать очень серьезно, но в то же время выразил удовлетворение, что Германия начала "очень рано" готовиться к подобной ситуации, в частности, строить терминалы для сжиженного газа на побережье и соответствующую инфраструктуру, в частности, в городе Любмин.
В целом же, по убеждению главы правительства, выход из энергетической зависимости заключается, прежде всего, в более быстром развитии возобновляемой энергетики. Ради этого уже приняты многие законы, отметил он и добавил, что все это создаст условия для того, чтобы "Германия в кратчайшие сроки перестала нуждаться в импорте ископаемых энергоносителей и смогла сконцентрироваться на возобновляемых".
Шольц констатировал, что Германия столкнулась с большими вызовами, и призвал промышленность "засучить рукава" с тем, чтобы выйти из кризиса сильнее. Он предупредил о "постоянной спирали инфляции", которая может стать самой большой за последнее полвека.
Несмотря на сложности для экономики, канцлер считает "беспрецедентно жесткие" санкции ЕС против РФ правильными, ведь "свобода имеет свою цену; демократия, солидарность с друзьями и партнерами имеют свою цену". ФРГ, подчеркнул Шольц, "готова заплатить эту цену".
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