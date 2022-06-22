Британия планирует отказаться выполнять часть решений ЕСПЧ

Правительство Британии разработало законопроект, который позволит судам игнорировать временные меры Европейского суда по правам человека на фоне приостановки судом отправки искателей убежища в Руанду.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает издание Politico.

Новый британский Билль о правах был представлен после того, как ЕСПЧ принял временные меры по иску одного из искателей убежища в Великобритании, что отменило его депортацию в Руанду. Билл заменит Акт о правах человека, утвержденный последним лейбористским правительством.

Министерство юстиции Британии, которое подробно рассмотрит законопроект в среду, заявляет, что его план освободит британские суды от обязанности подражать прецедентному праву Страсбургского суда при любых обстоятельствах. Верховный суд Британии будет считаться самым высоким арбитром в вопросе прав человека.

Согласно предложениям правительства, временные меры ЕСПЧ в соответствии с так называемым правилом 39 не будут обязательными для британских судов.

Правящая Консервативная партия гневно отреагировала на решение ЕСПЧ о временных мерах, блокирующих высылку нескольких искателей убежища из Лондона в Руанду, что заморозило новую миграционную политику.

Несмотря на давление со стороны некоторых депутатов-консерваторов, которые хотели, чтобы Великобритания отказалась от Европейской конвенции о правах человека, Минюст заявил, что правительство сохранит "фундаментальную преданность Великобритании Европейской конвенции о правах человека".

Участие Британии в ЕСПЧ также является основой Соглашения Страстной пятницы, которое помогло положить конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии.

В апреле правительство Великобритании объявило о внедрении схемы по борьбе с нелегальной миграцией, согласно которой искателей убежища, прибывших с 1 января этого года в Британию "незаконными или опасными методами", будут вывозить в Руанду. Там они могут подать заявку на получение статуса искателя убежища уже в Руанде или любой другой третьей стране.

Правозащитники критиковали эту схему, поскольку она не дает искателям убежища достаточно времени, чтобы обжаловать высылку в Руанду в британских судах, а также из-за ситуации с правами человека в самой Руанде.