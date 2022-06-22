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АНАЛІТИКА

США заявили об обязательствах защиты Литвы на фоне угроз России

 

Соединенные Штаты заявили во вторник, что они твердо поддерживают Литву и свои обязательства в рамках НАТО по защите государств-членов после того, как Россия стала угрожать балтийской стране из-за транзитных ограничений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы поддерживаем наших союзников по НАТО и мы поддерживаем Литву", - цитирует заявление Неда Прайса журналистам агентство AFP.

"В частности, наша приверженность пятой статье НАТО - речь о том, что нападение на одного будет означать нападение на всех - это обязательство со стороны Соединенных Штатов незыблемо", - сказал он.

Прайс отметил, что Соединенные Штаты приветствуют "беспрецедентные экономические меры", предпринятые Литвой и другими странами против России в связи с ее вторжением в Украину.

Отвечая на вопрос о заявлениях России, Прайс сказал, что мы не собираемся спекулировать на российском бряцании оружием или российском восхвалении и "даже не хотим давать им дополнительное эфирное время".

Литва объявила об ограничении железнодорожного транзита товаров, подпадающих под санкции ЕС, в Калининградскую область - изолированный российский анклав между Литвой и Польшей.

Россия предупредила, что обязательно ответит на "вражеские действия".
 

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