Фінансові новини
- |
- 22.06.22
- |
- 17:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США заявили об обязательствах защиты Литвы на фоне угроз России
08:42 22.06.2022 |
Соединенные Штаты заявили во вторник, что они твердо поддерживают Литву и свои обязательства в рамках НАТО по защите государств-членов после того, как Россия стала угрожать балтийской стране из-за транзитных ограничений.
Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
"Мы поддерживаем наших союзников по НАТО и мы поддерживаем Литву", - цитирует заявление Неда Прайса журналистам агентство AFP.
"В частности, наша приверженность пятой статье НАТО - речь о том, что нападение на одного будет означать нападение на всех - это обязательство со стороны Соединенных Штатов незыблемо", - сказал он.
Прайс отметил, что Соединенные Штаты приветствуют "беспрецедентные экономические меры", предпринятые Литвой и другими странами против России в связи с ее вторжением в Украину.
Отвечая на вопрос о заявлениях России, Прайс сказал, что мы не собираемся спекулировать на российском бряцании оружием или российском восхвалении и "даже не хотим давать им дополнительное эфирное время".
Литва объявила об ограничении железнодорожного транзита товаров, подпадающих под санкции ЕС, в Калининградскую область - изолированный российский анклав между Литвой и Польшей.
Россия предупредила, что обязательно ответит на "вражеские действия".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Семенченко выпустили под домашний арест, Буданов просил отпустить его на войну
|Рада вернула пошлины и НДС на импорт с 1 июля
|«Партия компромисса» против «партии войны до победы». Что происходит в окружении Зеленского
|Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы не потерять статус в ЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Две трети европейцев положительно оценивают членство в ЕС – опрос
|ЕС временно перейдет на уголь, чтобы заменить дефицит российского газа
|Великобритания не дала визы российским депутатам для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ
|Германия против планов ЕС запретить новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года
|Ирландия заморозила российских активов более чем на 1,7 миллиарда евро
|Европе посоветовали готовиться к зиме без российского газа
Бізнес
|В Китае построен наземный комплекс для испытания технологий передачи энергии из космоса на Землю
|Самый большой в мире самолет поднялся на максимальную высоту
|TSMC построит четыре новых завода для производства 3-нм чипов — каждый обойдётся в $10 млрд
|SpaceX запустила третью подряд ракету-носитель Falcon 9 за последние 36 часов
|Более половины глобального рынка рекламы находится в руках пяти технологических гигантов
|Бренд косметики Revlon подает на банкротство, но не исчезает с рынка
|TSMC увеличит производство микросхем по зрелым техпроцессам в полтора раза