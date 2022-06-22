В ЕС готовятся разрешить украинским беженцам и дальше ездить по своим удостоверениям

Европейская комиссия в понедельник предложила ввести временные правила относительно украинских водительских удостоверений, которые позволят беженцам из Украины пользоваться этими документами в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во вторник заявили в пресс-службе Еврокомиссии.

Предложение предполагает, чтобы беженцы, находящиеся в ЕС по режиму временной защиты, могли и дальше использовать свои водительские права без необходимости обменивать их на европейские или сдавать экзамен.

"Украинские водители грузовиков - на передовой перевозки грузов в Украину и из нее, в частности зерна. Нам нужно обеспечить, чтобы они могли продолжать свою работу без необходимости проходить длительные административные процедуры по их водительским удостоверениям", - заявила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан.

Она добавила, что принятие предложения Еврокомиссии будет способствовать облегченной работе так называемых "маршрутов солидарности" ЕС-Украина, которыми в упрощенном порядке обеспечивается экспорт продовольствия в условиях морской блокады России.

Кроме того, согласно предложению ЕК, водители автобусов и грузовиков при определенных условиях также смогут продолжить действие сертификатов профессиональной компетентности после прохождения короткого подготовительного курса и теста.

Теперь предложение Европейской комиссии должны рассмотреть и одобрить Европейский парламент и Совет ЕС.

В июне СМИ сообщали, что чтобы помочь украинским беженцам и транспортным компаниям, Еврокомиссия планирует специальные правила для общеевропейского признания украинских водительских прав.