Фінансові новини
- |
- 22.06.22
- |
- 04:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В ЕС готовятся разрешить украинским беженцам и дальше ездить по своим удостоверениям
18:51 21.06.2022 |
Европейская комиссия в понедельник предложила ввести временные правила относительно украинских водительских удостоверений, которые позволят беженцам из Украины пользоваться этими документами в ЕС.
Как сообщает "Европейская правда", об этом во вторник заявили в пресс-службе Еврокомиссии.
Предложение предполагает, чтобы беженцы, находящиеся в ЕС по режиму временной защиты, могли и дальше использовать свои водительские права без необходимости обменивать их на европейские или сдавать экзамен.
"Украинские водители грузовиков - на передовой перевозки грузов в Украину и из нее, в частности зерна. Нам нужно обеспечить, чтобы они могли продолжать свою работу без необходимости проходить длительные административные процедуры по их водительским удостоверениям", - заявила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан.
Она добавила, что принятие предложения Еврокомиссии будет способствовать облегченной работе так называемых "маршрутов солидарности" ЕС-Украина, которыми в упрощенном порядке обеспечивается экспорт продовольствия в условиях морской блокады России.
Кроме того, согласно предложению ЕК, водители автобусов и грузовиков при определенных условиях также смогут продолжить действие сертификатов профессиональной компетентности после прохождения короткого подготовительного курса и теста.
Теперь предложение Европейской комиссии должны рассмотреть и одобрить Европейский парламент и Совет ЕС.
В июне СМИ сообщали, что чтобы помочь украинским беженцам и транспортным компаниям, Еврокомиссия планирует специальные правила для общеевропейского признания украинских водительских прав.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада вернула пошлины и НДС на импорт с 1 июля
|«Партия компромисса» против «партии войны до победы». Что происходит в окружении Зеленского
|Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы не потерять статус в ЕС
|Рада запретила воспроизведение музыкальной продукции российского происхождения в медиа и общественном транспорте
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В ЕС готовятся разрешить украинским беженцам и дальше ездить по своим удостоверениям
|Австрия удвоила скорость установки солнечных панелей
|Швейцария впервые с начала полномасштабной войны в Украину импортировала российское золото
|Украина получила первые Panzerhaubitze 2000 от Германии
|Зеленский пригласил Орбана в Украину
|Двойной удар по Макрону: что изменили выборы во Франции и что это значит для Украины
|ЕС мобилизовал 600 млн евро для преодоления продовольственного кризиса, который обострила Россия
Бізнес
|Более половины глобального рынка рекламы находится в руках пяти технологических гигантов
|Бренд косметики Revlon подает на банкротство, но не исчезает с рынка
|TSMC увеличит производство микросхем по зрелым техпроцессам в полтора раза
|TSMC в 2024 году получит новое оборудование ASML и через год выйдет на 2 нм
|Средняя цена электромобиля в США превысила $60 тысяч
|Объявлены сроки появления электрокара совместной разработки Honda и Sony
|Цены на видеокарты рухнули вслед за рынком криптовалют — майнеры экстренно избавляются от своих запасов