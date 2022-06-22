Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В ЕС готовятся разрешить украинским беженцам и дальше ездить по своим удостоверениям

 

Европейская комиссия в понедельник предложила ввести временные правила относительно украинских водительских удостоверений, которые позволят беженцам из Украины пользоваться этими документами в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во вторник заявили в пресс-службе Еврокомиссии.

Предложение предполагает, чтобы беженцы, находящиеся в ЕС по режиму временной защиты, могли и дальше использовать свои водительские права без необходимости обменивать их на европейские или сдавать экзамен.

"Украинские водители грузовиков - на передовой перевозки грузов в Украину и из нее, в частности зерна. Нам нужно обеспечить, чтобы они могли продолжать свою работу без необходимости проходить длительные административные процедуры по их водительским удостоверениям", - заявила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан.

Она добавила, что принятие предложения Еврокомиссии будет способствовать облегченной работе так называемых "маршрутов солидарности" ЕС-Украина, которыми в упрощенном порядке обеспечивается экспорт продовольствия в условиях морской блокады России.

Кроме того, согласно предложению ЕК, водители автобусов и грузовиков при определенных условиях также смогут продолжить действие сертификатов профессиональной компетентности после прохождения короткого подготовительного курса и теста.

Теперь предложение Европейской комиссии должны рассмотреть и одобрить Европейский парламент и Совет ЕС.

В июне СМИ сообщали, что чтобы помочь украинским беженцам и транспортным компаниям, Еврокомиссия планирует специальные правила для общеевропейского признания украинских водительских прав.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,8610
  0,0658
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,9548  0,16 0,46 35,6533  0,20 0,56
EUR 36,6058  0,15 0,40 37,5542  0,19 0,51

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес