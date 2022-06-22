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АНАЛІТИКА

Австрия удвоила скорость установки солнечных панелей

 

В Австрии в 2021 году было установлено более чем вдвое больше мощностей солнечных панелей, чем в 2020 году.

Об этом, как пишет «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv, сообщила в понедельник ассоциация фотоэлектрической промышленности.

Австрия имеет одну из самых больших в мире долей возобновляемой электроэнергии, что подкреплено успешным ранним бумом гидроэнергетики.

Поскольку жители страны и природоохранные органы блокируют дальнейшие гидроэнергетические проекты, политика возобновляемых источников энергии обратилась в сторону ветра и солнца.

«В течение прошлого года отрасль достигла невероятных успехов. Рекордный 2021 год теперь нужно взять за основу и мотивацию для дальнейшего расширения», - сказал Герберт Паерл, председатель Австрийской ассоциации солнечной фотоэлектрической промышленности.

Всего за год было установлено 740 мегаватт (МВт) мощностей, в результате чего общая мощность страны выросла до 2783 МВт.

Солнечная энергетика покрывает около 5% потребности Австрии в электроэнергии. Большинство новых фотоэлектрических установок было сосредоточено в восточной Австрии.

По прогнозам аналитиков, Австрия стремится достичь 100% возобновляемой электроэнергии к 2030 году. Для этого потребуется около 10000 МВт солнечной мощности.
За матеріалами: Терминал
Ключові теги: Австрія
 

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