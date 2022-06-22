Швейцария впервые с начала полномасштабной войны в Украину импортировала российское золото

Швейцария импортировала российское золото впервые после вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные швейцарского Федерального таможенного управления.

Отмечается, что в мае из России в Швейцарию было отправлено более 3 тонн золота.

Поставленное золото составляет всего 2% импорта металла Швейцарии, золотоперерабатывающие заводы которой перерабатывают две трети мирового золота.

Большинство заводов, занимающихся очисткой золота, отказались принимать российский продукт после того, как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов исключила изготовителей страны из своего аккредитованного списка.

"Хотя это рассматривалось как фактический запрет на продажу российского золота на лондонском рынке, одном из крупнейших в мире, правила не запрещают переработку российского металла на других предприятиях", - отметили в агентстве.

В марте по меньшей мере два крупных швейцарских золотоперерабатывающих завода отказались переплавить российские слитки. Другие, такие как Argor-Heraeus, заявили, что будут принимать российское золото, если оно было изготовлено до 2022 года и будет иметь документы с подтверждением, что его переработка не принесет финансовой пользы российскому физическому или юридическому лицу.

Кроме того, Bloomberg пишет, что Швейцария с апреля импортирует небольшой шарик еще одного металла - палладия.