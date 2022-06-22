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ЕС мобилизовал 600 млн евро для преодоления продовольственного кризиса, который обострила Россия
15:05 21.06.2022 |
Европейская комиссия утвердила предложение о мобилизации 600 миллионов евро из резервов Европейского фонда развития для разрешения нынешнего кризиса продовольственной безопасности, усиленного вторжением России в Украину.
Об этом сообщила пресс-служба комиссии во вторник, пишет "Европейская правда".
Эти средства помогут странам Африки, Карибского бассейна и Тихого океана справиться с тяжелой ситуацией за счет гуманитарной помощи (150 млн евро), устойчивого производства и устойчивости продовольственных систем (350 млн евро) и макроэкономической поддержки (100 млн евро).
"Агрессивная война России наносит тяжелые и бессмысленные потери не только украинскому населению, но и тем, кто наиболее уязвим во всем мире. Россия по-прежнему блокирует миллионы тонн остро необходимого зерна.
Чтобы помочь нашим партнерам, мы мобилизуем дополнительно 600 миллионов евро во избежание продовольственного кризиса и экономического шока", - прокомментировала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Еще до вторжения России в Украину около 193 миллионов человек в 53 странах и территориях испытывали острую продовольственную опасность и нуждались в неотложной помощи. Война России в Украине резко усугубила ситуацию.
Ранее верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель направил министрам иностранных дел стран Африки письмо с разъяснением санкций против России, чтобы отвергнуть обвинения в их влиянии на продовольственный кризис.
Владимир Зеленский в обращении к странам Африканского союза заявил, что Украина пока не достигла прогресса в многосторонних переговорах по разблокированию морского экспорта зерна.
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