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АНАЛІТИКА

ЕС может включить золото в следующий пакет санкций против РФ

 

Лидеры Европейского Союза на саммите на этой неделе собираются заявить о намерении продлить санкционное давление против России. По данным Reuters, в следующий пакет санкций может войти золото.

Саммит, на котором Украина должна получить статус кандидата на вступление в Европейский Союз, состоится 23-24 июня.

В его выводах сказано, что ЕС продолжит работу над санкциями и, в частности, сосредоточится на усилении их применения с ликвидацией обходных схем.

Такая формулировка, по данным агентства, стала компромиссом между странами Северной и Восточной Европы и более осторожными государствами, такими как Германия и Нидерланды. Первые требовали прямо заявить, что ЕС готовит седьмой пакет санкций, а вторые предлагали заняться имплементацией мер, которые уже были объявлены.

Поэтому удалось наработать компромиссную формулировку, в которой намекается на возможность новых санкций, но не говорится прямо, что ЕС разрабатывает седьмой пакет.

Хотя новый пакет пока не готовится, в ЕС продолжается работа по определению секторов, по которым можно было бы нанести удар. Источники агентства указывают, что одним из них может стать российское золото.

Золото - важный актив российского центрального банка, которому ранее уже ограничили доступ к валютным активам на Западе.

На начало 2022 года стоимость монетарного золота в международных резервах РФ превышала $132 млрд. Доля золота в резервах равнялась 21%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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