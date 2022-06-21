Intel требует от Европы сотни миллионов долларов процентов на отменённый антимонопольный штраф

Спустя несколько лет после взыскания штрафа в размере $1,2 млрд за антиконкурентное поведение в ЕС, компания Intel не только успешно опротестовала его, но и требует начисления процентов на эту сумму за все прошедшие годы - в размере $623,5 млн.

Пятилетнее расследование, завершившееся в 2009 году, определило, что Intel поймана на «неконкурентной» активности, осуществлявшейся с октября 2002 года по декабрь 2007, что привело к рекордному для чипмейкера штрафу. В январе текущего года, после многих лет апелляций, техногиганту, наконец, удалось отменить штраф. При этом американский производитель не намерен оставаться на достигнутом и требует взыскать материальную компенсацию за незаконное наказание со стороны Брюсселя.

По последним данным, Intel обратилась в Европейский суд общей юрисдикции с требованием компенсации с процентами. В Intel считают, что компании причитается более половины суммы штрафа дополнительно, исходя из анализа ставки рефинансирования Центробанка ЕС - на момент одобрения штрафа она составляла 1,25 %, а за 12 лет, прошедших с тех пор, значительно увеличилась. Дополнительно производитель требует компенсаций за задержки выплаты денежных средств.

Скандал, затронувший бизнес-структуры, жителей Евросоюза и Intel, продолжается до сих пор. Компания обвинялась в предоставлении партнёрам вроде Dell, HP и Lenovo скидок за преимущественное использование процессоров компании в своих компьютерах в ущерб конкурирующим производителям чипов, в частности - AMD. Кроме того, Intel обвиняли в платежах германскому ретейлеру Media Saturn Holding за отказ в продаже компьютеров, в которых используются компоненты конкурентов.

В 2009 году было принято решение о том, что подобные «скидки» существенно уменьшили пространство для манёвра для конкурентов Intel, в результате чего уменьшилось как число альтернатив для пользователей, так и снизились стимулы к инновациям у конкурентов.

Intel энергично опротестовала решение. И если в 2012 году апелляцию отклонили, то в 2014 компания добралась до высшей инстанции - т.н. Европейского суда, который вернул в 2017 году дело в Европейский суд общей юрисдикции на повторное рассмотрение. В январе, после более десяти лет судебных тяжб, суд встал на сторону Intel, назвав прежний анализ поведения компании неполным, и признал, что не смог установить правовую норму, в соответствии с которой скидки в данном случае могли оказать «антиконкурентный» эффект.

Тем не менее, Еврокомиссия не собирается сдаваться. В апреле она заявила, что будет подавать апелляцию на решение суда об отмене штрафа. В настоящее время апелляционное производство продолжается.