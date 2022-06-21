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АНАЛІТИКА

По примеру Европы: сенаторы США предложили перейти на USB-C в качестве универсального стандарта зарядки

 

В минувший четверг группа сенаторов США опубликовала открытое письмо к Министерству торговли США с просьбой установить универсальный стандарт зарядки для смартфонов. Это предлагается сделать по примеру Европейского союза.

Аргументы политиков сходны с теми, что приводили в ЕС. По их мнению, универсальный стандарт зарядки позволит уменьшить количество отходов, снизит затраты клиентов и замедлит «запланированное устаревание» зарядных устройств.

В письме говорится, что в ЕС поступили мудро, введя новые правила. По мнению сенаторов, США должны сделать то же самое. В письме авторы призвали Министерство торговли разработать всеобъемлющий план перехода на единый стандарт, который защитит как потребителей, так и окружающую среду.

Также сенаторы отметили, что потребители в среднем используют три зарядных устройства, а у 40% пользователей зарядные устройства оказывались несовместимыми со смартфонами, после чего владельцы просто выбрасывали зарядный блок и покупали новый. Из-за этого количество электронных отходов измеряется десятками миллионов тонн.

Отметим, что на сегодняшний день Apple является единственной крупной технологической компанией в США, которая не использует USB-C в своих смартфонах, хотя допускает этот стандарт в iPad и MacBook. В компании заявляют, что переход на USB-C на смартфонах создаст больше электронных отходов и вряд ли принесёт пользу.

При этом ранее появилась информация, что производитель откажется в iPhone 15 от разъема Lightning в пользу USB-C. А другой источник утверждал, что тестирование USB-C для «яблочных» смартфонов уже проводится.
За матеріалами: ixbt.com
Ключові теги: США
 

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