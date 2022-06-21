В центре Тбилиси прошла массовая акция «Домой в Европу»

За полчаса до начала акции, назначенной на восемь вечера в понедельник, 20 июня, центральный проспект Руставели в Тбилиси был уже перекрыт. Площадь перед грузинским парламентом быстро заполнилась людьми. Студенты сразу тринадцати столичных вузов пришли сюда своей колонной. Акцию поддержали практически все оппозиционные партии, включая "Единое национальное движение", имеющее крупнейшую парламентскую фракцию. Однако слово политикам на этот раз не дали, организатором митинга выступило молодежное движение Shame ("Позор").

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС, а Грузии в этом пока отказано - до выполнения страной списка условий из 12 пунктов, среди которых значатся деолигархизация, судебная реформа и решение проблемы политической поляризации. В этом виновата правящая партия "Грузинская мечта" и ее основатель, олигарх Бидзина Иванишвили, - таков был лейтмотив всех плакатов, лозунгов и выступлений.

Грузинская молодежь предлагает свой путь в ЕС

Более 15 тысяч протестующих заняли весь полуторакилометровый проспект Руставели. С трибуны периодически раздавался лозунг "Домой в Европу", - им заканчивали свои выступления все знаменитости, присоединившиеся к акции. Кроме того, в записи на больших экранах к собравшимся обратились депутаты Европарламента от Литвы, Польши и Чехии.

Уже когда стемнело и колонна, состоящая практически целиком из студентов, двинулась к площади Европы, движение Shame распространило через соцсети свой манифест. Лидеры молодежи предлагают создать Национальный совет народного движения, который объединит гражданские инициативы, НПО, политические партии, культурные и профессиональные союзы. Новое движение будет предъявлять требования правительству, а их невыполнение может привести к массовому неповиновению. Называется и конкретная дата - 24 июня.

Акция протеста прошла в преддверии финального решения ЕС о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса страны-кандидата на вступление в сообщество. Официально оно должно быть опубликовано 24 июня. До этой даты оппоненты правительства - политические партии и неправительственные организации, предпринимают разные шаги, чтобы показать западным партнерам свое стремление в Европу. Митинги в поддержку евроинтеграции прошли еще в четырех крупнейших городах Грузии - Батуми, Кутаиси, Зугдиди и Озургети.

Накануне, 16 июня свою акцию провела и президент страны Саломе Зурабишвили. На ее призыв собраться на площади Европы откликнулись послы Евросоюза, Германии и Франции - они гуляли среди горожан, свободно общаясь с ними. Перед тем президент Грузии провела срочный брифинг, на котором жестко раскритиковала правительство, обвинив его в антизападной риторике, бездействии и оскорблении депутатов Европарламента. Ее тон заставил заговорить о расколе между Саломе Зурабишвили и партией власти, при поддержке которой она стала президентом.

Третья годовщина "Гавриловской ночи"

Не обошлось на митинге и без осуждения агрессии России. Выступавшие напомнили, что 20 процентов территории Грузии находится под оккупацией, а сама дата проведения акции выбрана не случайно. Три года назад во время открытия сессии 26-й Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) глава российской делегации, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии и обратился к собравшимся на русском языке. Это мгновенно вывело на улицы Тбилиси несколько тысяч протестующих.

В ночь с 20 на 21 июня 2019 года власти решили жестко разогнать демонстрацию, применив водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. По данным министерства здравоохранения, в результате пострадали около 240 человек. Грузинская оппозиция считает, что после тех событий правящая партия начала движение в сторону авторитаризма.