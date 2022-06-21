Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Германии впервые конфисковали недвижимость у россиян из-за санкций

 

В Германии впервые из-за санкций против России за нападение на Украину не только «заморозили» активы, но и фактически конфисковали недвижимость.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

Прокуратура Мюнхена с 14 июня конфисковала три объекта недвижимости (частные квартиры), а также банковский счет, на который поступали ежемесячные арендные платежи на сумму около 3500 евро.

Обвиняемым по делу проходит депутат Госдумы РФ, имя которого не называется. Его супруга зарегистрирована по месту жительства в Мюнхене.

Причиной расследования и конфискации стало то, что депутат проголосовал за резолюцию с призывом к президенту РФ Владимиру Путину признать независимость так называемых ЛНР и ДНР.

"Обвиняемые Л. и К. являются общими владельцами двух квартир в Мюнхене и даже после наложения санкций на обвиняемого Л. продолжали получать доход от аренды квартир с нарушением санкций. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемая К. также получала постоянный доход от аренды третьей квартиры в Мюнхене, она является единоличным собственником этого имущества. Как жена Л., числящаяся в списке, и потому сама подпадает под санкции", - говорится в материалах дела.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,7952
  0,1053
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,9548  0,16 0,46 35,6533  0,20 0,56
EUR 36,6058  0,15 0,40 37,5542  0,19 0,51

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес