В Германии впервые конфисковали недвижимость у россиян из-за санкций

В Германии впервые из-за санкций против России за нападение на Украину не только «заморозили» активы, но и фактически конфисковали недвижимость.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

Прокуратура Мюнхена с 14 июня конфисковала три объекта недвижимости (частные квартиры), а также банковский счет, на который поступали ежемесячные арендные платежи на сумму около 3500 евро.

Обвиняемым по делу проходит депутат Госдумы РФ, имя которого не называется. Его супруга зарегистрирована по месту жительства в Мюнхене.

Причиной расследования и конфискации стало то, что депутат проголосовал за резолюцию с призывом к президенту РФ Владимиру Путину признать независимость так называемых ЛНР и ДНР.

"Обвиняемые Л. и К. являются общими владельцами двух квартир в Мюнхене и даже после наложения санкций на обвиняемого Л. продолжали получать доход от аренды квартир с нарушением санкций. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемая К. также получала постоянный доход от аренды третьей квартиры в Мюнхене, она является единоличным собственником этого имущества. Как жена Л., числящаяся в списке, и потому сама подпадает под санкции", - говорится в материалах дела.