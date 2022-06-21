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АНАЛІТИКА

Германия готова расконсервировать угольные ТЭС в ответ на газовый шантаж России

 

Правительство Германии заявило о готовности расконсервировать угольные ТЭС, чтобы противостоять энергетическому давлению России.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, передает корреспондент Укринформа.

Комментируя решение минэкономики продолжить работу некоторых угольных ТЭС для замещения дефицита энергии в условиях уменьшения россией экспорта газа, Гебештрайт подчеркнул, что уголь наносит больший ущерб окружающей среде, но в нынешних условиях его использование в ограниченных количествах и в непродолжительной перспективе оправдано.

В то же время руководство Германии исключило возможность «ренессанса атомной энергетики» - продолжение эксплуатации подготовленных к отключению АЭС. Отмечается, что это требует времени, а решение должно быть срочным. «В краткосрочной перспективе это не поможет», - сослался спикер немецкого правительства на выводы экспертов.

«На побережье Северного моря строятся LNG-терминалы, принят закон об использовании энергии ветра с целью более эффективного внедрения возобновляемой энергетики. Это также обеспечивает большую независимость», - отметил Гебештрайт.

В свою очередь пресс-секретарь министерства экономики Штефан Габриэль Гауфе напомнил, что решение продолжить использование некоторых угольных ТЭС краткосрочно, рассчитано максимально до 2024 года. «Отказ от угля не является предметом обсуждения», - подчеркнул Гауфе.

Он сообщил, что в резерве есть десять ТЭС на каменном угле мощностью 4,3 гигаватта и еще шесть мощностью 1,6 гигаватта, которые могут быть задействованы при необходимости. Также в состоянии готовности - пять блоков ТЭС мощностью 1,9 гигаватта.

Как сообщалось, Германия планирует до 31 декабря этого года остановить три последних атомных электростанции. Соответствующее решение было принято в 2011 году. На этом фоне правительство решило пока не демонтировать и оставить наготове уже остановленные угольные электростанции на случай, если Россия прекратит поставки газа. На прошлой неделе Россия сократила до 40% экспорт газа по трубопроводу «Северный поток-2».
 

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