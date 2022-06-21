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АНАЛІТИКА

Нидерланды снимут ограничения на работу угольных станций из-за дефицита российского газа

 

Министр энергетики Нидерландов Роб Йеттен в понедельник заявил о введении в действие первой фазы кризисного плана в энергетике, предусматривающем в частности снятие ограничений на работу угольных электростанций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

"Продолжая свою ужасную войну в Украине, Путин все больше использует газ как средство силы. По мере того, как Путин все больше прикручивает газовый вентиль, риск дефицита газа в Европе растет", - заявил Йеттен на пресс-конференции.

Кризисный план предусматривает снятие ограничения на работу угольных электростанций: сейчас они могут действовать лишь на 35% мощности, чтобы продуцировать меньше вредных выбросов. Теперь правительство Нидерландов планирует изменить этот закон.

В то же время Нидерланды пока не планируют увеличивать добычу газа в месторождении Гронинген, которое должны были быть закрыты в 2024 году из-за тех же изменений климата. В то же время, Эттен предупредил, что месторождение могут расконсервировать, но только в качестве крайней меры.

Также министр энергетики Нидерландов призвал предприятия и домохозяйства как можно более экономно использовать энергию. В частности, крупные потребители газа будут работать по временному плану энергосбережения.

Напомним, в середине июня российский концерн "Газпром" сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток" более чем на 40%. Позже о сокращении объемов поставок газа из России уведомили также Чехия, Австрия, Италия и Франция.
 

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