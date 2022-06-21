Казахстан заблокировал на своей территории российский уголь - СМИ

Власти Казахстана заблокировали на своей территории 1700 вагонов с углем, который транзитом доставлялся в Россию. Об этом информируют росСМИ.

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Официальной причиной такого шага называется соблюдение антироссийских санкций, введенных Евросоюзом.

Как указано, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика будет соблюдать все санкции, наложенные Западом на Россию. Он отметил, что если страна не будет следовать антироссийским рестрикциям, то против Нур-Султана будут введены вторичные ограничительные меры.

"Несмотря на это, работа с Москвой будет продолжена", - добавил Токаев.

Напомним, накануне стало известно, что Россия ограничила экспорт казахстанской нефти после того, как президент страны сделал ряд резких заявлений в рамках экономического форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

В частности, Токаев сказал в глаза российскому лидеру Владимиру Путину, что Казахстан не признает независимость "ЛДНР".