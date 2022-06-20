Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЕС заморозил активы российских олигархов на 12,5 млрд евро

 

В странах Евросоюза в результате санкций заблокировали доступ российских олигархов и учреждений к роскошным яхтам, вертолетам, картинам, недвижимости и другим активам на сумму свыше 12,5 млрд евро.

Об этом сообщил изданию Die Welt официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд, пишет "Европейская правда".

"Сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась с 6,7 млрд евро в апреле до более чем 12,5 млрд евро", - сообщил Виганд.

Увеличение в значительной степени связано с тем, что многие активы были заблокированы в Германии.

Федеральный министр финансов Кристина Линднер заявил на прошлой неделе, что российские активы на сумму почти в 4,5 миллиарда евро были заморожены в стране.

Среди них - депозиты центрального банка, инвестиции компаний, а также корабли и яхты.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила использование замороженных российских активов для восстановления Украины.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,7952
  0,1053
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,1166  0,03 0,08 35,8553  0,04 0,12
EUR 36,7532  0,03 0,08 37,7471  0,05 0,14

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес