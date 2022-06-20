Фінансові новини
- |
- 20.06.22
- |
- 18:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Болгария начала получать газ из Азербайджана взамен российскому
16:38 20.06.2022 |
В Болгарию прибыла первая партия азербайджанского газа через трубопровод Греция-Болгария (IGB).
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNR.
Поставки азербайджанского газа стали особенно важны после отказа РФ поставлять свой газ в Болгарию. Напомним, Болгария и Польша были первыми двумя странами ЕС, в которые "Газпром" прекратил поставки газа 27 апреля после того, как они отказались платить в рублях.
Как сообщается, поставки газа до конца июня будут проводиться в тестовом режиме. А уже с начала июля азербайджанский газ полностью сменит российский.
Для этого IGB соединят с Трансадриатическим газопроводом, греческой Национальной газовой системой, а в будущем - также и с LNG-терминалом в греческом городе Александруполис.
Начальная мощность газопровода составляет 3 млрд кубометров в год с потенциалом расширения до 5 млрд кубометров.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Партия компромисса» против «партии войны до победы». Что происходит в окружении Зеленского
ТОП-НОВИНИ
|Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы не потерять статус в ЕС
|Рада запретила воспроизведение музыкальной продукции российского происхождения в медиа и общественном транспорте
|Рост в десять раз за месяц? Почему Зеленский, Арестович и Арахамия говорят разное о потерях нашей армии
|Кабинет министров отменил безвизовый режим с Россией с 1 июля – Шмыгаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Пользователи из России столкнулись с проблемами при скачивании Windows
|Президентом Колумбии впервые избран социалист. От Густаво Петро ожидают больших перемен
|ЕС заморозил активы российских олигархов на 12,5 млрд евро
|Болгария начала получать газ из Азербайджана взамен российскому
|Дания официально присоединилась к оборонной политике ЕС
|Австрия вновь откроет угольную электростанцию
Бізнес
|Средняя цена электромобиля в США превысила $60 тысяч
|Объявлены сроки появления электрокара совместной разработки Honda и Sony
|Цены на видеокарты рухнули вслед за рынком криптовалют — майнеры экстренно избавляются от своих запасов
|Компания McLaren, возможно, задумалась о выпуске кроссовера
|Boring Company Илона Маска получила разрешение на расширение сети туннелей под Лас-Вегасом
|Китайская BOE запустит производство OLED-панелей для телевизоров — это ликвидирует монополию LG и снизит цены
|Браузер Firefox для Windows и macOS теперь по умолчанию блокирует или ограничивает сбор куки