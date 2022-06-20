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АНАЛІТИКА

Болгария начала получать газ из Азербайджана взамен российскому

 

В Болгарию прибыла первая партия азербайджанского газа через трубопровод Греция-Болгария (IGB).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNR.

Поставки азербайджанского газа стали особенно важны после отказа РФ поставлять свой газ в Болгарию. Напомним, Болгария и Польша были первыми двумя странами ЕС, в которые "Газпром" прекратил поставки газа 27 апреля после того, как они отказались платить в рублях.

Как сообщается, поставки газа до конца июня будут проводиться в тестовом режиме. А уже с начала июля азербайджанский газ полностью сменит российский.

Для этого IGB соединят с Трансадриатическим газопроводом, греческой Национальной газовой системой, а в будущем - также и с LNG-терминалом в греческом городе Александруполис.

Начальная мощность газопровода составляет 3 млрд кубометров в год с потенциалом расширения до 5 млрд кубометров.

 

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