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Дания официально присоединилась к оборонной политике ЕС
16:08 20.06.2022 |
Дания в понедельник передала официальное сообщение Европейскому Союзу о том, что она присоединяется к общей политике ЕС в сфере обороны и безопасности.
Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".
"Я получил официальное уведомление о присоединении Дании к нашей Общей политике безопасности и обороны. Благодаря этому Европа станет еще более объединенной, защита ЕС - еще сильнее, и это повысит нашу способность действовать", - написал он в Twitter.
Глава МИД Дании Еппе Кофод также подтвердил передачу документов в Брюссель.
"Исторический день! Я только что проинформировал наших партнеров из ЕС, что Дания отменяет отказ от обороны. Последний шаг перед тем, как мы сможем принять участие с 1 июля. Мы готовы активизироваться и взять больше ответственности за европейскую безопасность", - написал он в Twitter.
В начале июня Дания на историческом референдуме после 30-летнего воздержания проголосовала за присоединение к общей политике безопасности Европейского Союза.
Теперь датские представители будут участвовать в обсуждениях ЕС оборонных тем, а датские силы смогут участвовать в военных операциях ЕС.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен созвала референдум только через две недели после вторжения России в Украину и после достижения соглашения с большинством партий в парламенте.
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