Правительство Бельгии согласилось на 4-дневную рабочую неделю

Правительственная коалиция Бельгии согласилась с реформой трудового законодательства, предусматривающей, в частности, возможность четырехдневной рабочей недели.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой Le Soir.

Законопроект направлен на обеспечение большей гибкости и свободы в условиях труда с целью повышения уровня занятости взрослого населения более чем на 80% к 2030 году с нынешних 70,6%.

Документ был подготовлен еще в феврале, но до сих пор прорабатывались его детали.

Как важнейший аспект реформы, Бельгия сократит полную рабочую неделю с пяти дней до четырех, сохраняя такое же количество часов в неделю.

На практике это означает, что люди со стандартным бельгийским контрактом, если захотят, могут работать 10 часов ежедневно вместо восьми часов, чтобы иметь дополнительный выходной еженедельно.

Также будет разрешено выбирать другие варианты, например, брать отпуск на неделю или дополнительные рабочие часы еженедельно.

Соглашение также призывает работников к карьерному росту, предоставляя право на пять оплачиваемых дней для обучения и поддерживая переход между двумя работами.

Законопроект еще должен быть одобрен в парламенте, и, как ожидается, вступит в силу осенью.

Напомним, в Ирландии тысячи работников начали участие в глобальном полугодовом проекте по исследованию эффективности четырехдневной рабочей недели.

Результаты эксперимента организаторы планируют обнародовать уже в 2023 году.

В марте сообщалось, что Испания может стать одной из первых стран в мире, которая опробовала четырехдневную рабочую неделю после того, как правительство согласилось начать пилотный проект для компаний, заинтересованных в идее.