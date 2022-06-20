Индия резко увеличила импорт угля из РФ. Его продают со скидкой до 30% и за рупии

Индия в последние недели начала покупать гораздо больше российского угля, чем раньше, соблазнившись низкой ценой и выгодными условиями. Российские трейдеры Suek, КТК и кипрская Carbo One предлагают его со скидками в 25-30% и готовы получать платежи в рупиях, пишет Reuters.

За 20 дней с конца мая по середину июня Индия увеличила импорт российского угля в шесть раз по сравнению с этим же периодом год назад - до $331,17 млн. Еще более активно индийские нефтепереработчики скупали дешевую российскую нефть, которую избегают западные страны, объемы выросли в 31 раз - до $2,22 млрд.

"Российские трейдеры были либеральны по поводу способов оплаты и принимали платежи в индийских рупиях и дирхамах ОАЭ. Скидки привлекательны, поэтому тенденция увеличения закупки российского угля будет сохраняться", - прогнозирует один из источников агентства.

По подсчетам Reuters, в последние три недели Индия начала покупать вдвое больше угля, чем в первые три месяца полномасштабной российско-украинской войны.

Если эта тенденция сохранится, июньский импорт станет максимальным, по меньшей мере, за последние семь с половиной лет.

Основными импортерами энергетических углей из России стали цементные и сталелитейные компании и трейдеры.