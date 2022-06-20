Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Индия резко увеличила импорт угля из РФ. Его продают со скидкой до 30% и за рупии

 

Индия в последние недели начала покупать гораздо больше российского угля, чем раньше, соблазнившись низкой ценой и выгодными условиями. Российские трейдеры Suek, КТК и кипрская Carbo One предлагают его со скидками в 25-30% и готовы получать платежи в рупиях, пишет Reuters.

За 20 дней с конца мая по середину июня Индия увеличила импорт российского угля в шесть раз по сравнению с этим же периодом год назад - до $331,17 млн. Еще более активно индийские нефтепереработчики скупали дешевую российскую нефть, которую избегают западные страны, объемы выросли в 31 раз - до $2,22 млрд.

"Российские трейдеры были либеральны по поводу способов оплаты и принимали платежи в индийских рупиях и дирхамах ОАЭ. Скидки привлекательны, поэтому тенденция увеличения закупки российского угля будет сохраняться", - прогнозирует один из источников агентства.

По подсчетам Reuters, в последние три недели Индия начала покупать вдвое больше угля, чем в первые три месяца полномасштабной российско-украинской войны.

Если эта тенденция сохранится, июньский импорт станет максимальным, по меньшей мере, за последние семь с половиной лет.

Основными импортерами энергетических углей из России стали цементные и сталелитейные компании и трейдеры.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,7952
  0,1053
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,1166  0,03 0,08 35,8553  0,04 0,12
EUR 36,7532  0,03 0,08 37,7471  0,05 0,14

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес