Фінансові новини
- |
- 20.06.22
- |
- 16:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЕС возобновил переговоры с Индией по заключению долгосрочного торгового соглашения
12:20 20.06.2022 |
Индия и Европейский союз в пятницу, после более чем восьмилетнего перерыва, возобновили переговоры по заключению соглашения о торговле и инвестициях.
Об этом передает Укринформ со ссылкой на индийское издание The Week и информагентство PTI.
Переговоры продолжались в Брюсселе через год после того, как Индия и ЕС объявили о возобновлении переговоров по сбалансированному и всеобъемлющему торговому договору.
«Мы с министром госпожи Пиуш Гоял только что завершили продуктивную встречу, - заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. - Сегодня мы официально возобновляем переговоры между ЕС и Индией по заключению соглашения о свободной торговле и начинаем переговоры по соглашениям о защите инвестиций и о закреплении географических названий за товарами», - заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
В своем заявлении он подчеркнул важность партнерства ЕС с Индией на ближайшее десятилетие.
Домбровскис сообщил, что следующий раунд переговоров по ЗСТ состоится с 27 июня по 1 июля в Нью-Дели.
По его словам, они должны завершиться до конца 2023 года.
Ежегодный объем торговли между Индией и ЕС составляет 120 млрд. евро. ЕС - третий по объемам торговый партнер Индии, на который пришлось около 11% индийской торговли в 2021 году. Также Индия - 10-й по значимости торговый партнер ЕС, на нее приходится более 2% торговли ЕС.
Переговоры по соглашению о свободной торговле были прекращены в 2013 году. Начавшиеся в июне 2007-го они столкнулись с многочисленными препятствиями, поскольку обе стороны имели серьезные разногласия по важнейшим вопросам, в частности, по тарифам на некоторые товары.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада запретила воспроизведение музыкальной продукции российского происхождения в медиа и общественном транспорте
|Рост в десять раз за месяц? Почему Зеленский, Арестович и Арахамия говорят разное о потерях нашей армии
|Кабинет министров отменил безвизовый режим с Россией с 1 июля – Шмыгаль
|Еврокомиссия рекомендовала признать Украину и Молдову кандидатами в члены ЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Дания официально присоединилась к оборонной политике ЕС
|Австрия вновь откроет угольную электростанцию
|Правительство Бельгии согласилось на 4-дневную рабочую неделю
|Россию отстранили от управленческих решений в FATF
|Израиль готовится к новой волне пандемии коронавируса
|Индия резко увеличила импорт угля из РФ. Его продают со скидкой до 30% и за рупии
Бізнес
|Компания McLaren, возможно, задумалась о выпуске кроссовера
|Boring Company Илона Маска получила разрешение на расширение сети туннелей под Лас-Вегасом
|Китайская BOE запустит производство OLED-панелей для телевизоров — это ликвидирует монополию LG и снизит цены
|Браузер Firefox для Windows и macOS теперь по умолчанию блокирует или ограничивает сбор куки
|Сервис Google Карты научился рассчитывать плату за проезд во время путешествия
|Bugatti показала первый клиентский экземпляр гиперкара Centodieci
|Adobe запустит бесплатную веб-версию Photoshop