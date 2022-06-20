ЕС возобновил переговоры с Индией по заключению долгосрочного торгового соглашения

Индия и Европейский союз в пятницу, после более чем восьмилетнего перерыва, возобновили переговоры по заключению соглашения о торговле и инвестициях.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на индийское издание The Week и информагентство PTI.

Переговоры продолжались в Брюсселе через год после того, как Индия и ЕС объявили о возобновлении переговоров по сбалансированному и всеобъемлющему торговому договору.

«Мы с министром госпожи Пиуш Гоял только что завершили продуктивную встречу, - заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. - Сегодня мы официально возобновляем переговоры между ЕС и Индией по заключению соглашения о свободной торговле и начинаем переговоры по соглашениям о защите инвестиций и о закреплении географических названий за товарами», - заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

В своем заявлении он подчеркнул важность партнерства ЕС с Индией на ближайшее десятилетие.

Домбровскис сообщил, что следующий раунд переговоров по ЗСТ состоится с 27 июня по 1 июля в Нью-Дели.

По его словам, они должны завершиться до конца 2023 года.

Ежегодный объем торговли между Индией и ЕС составляет 120 млрд. евро. ЕС - третий по объемам торговый партнер Индии, на который пришлось около 11% индийской торговли в 2021 году. Также Индия - 10-й по значимости торговый партнер ЕС, на нее приходится более 2% торговли ЕС.

Переговоры по соглашению о свободной торговле были прекращены в 2013 году. Начавшиеся в июне 2007-го они столкнулись с многочисленными препятствиями, поскольку обе стороны имели серьезные разногласия по важнейшим вопросам, в частности, по тарифам на некоторые товары.