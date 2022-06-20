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Россию отстранили от управленческих решений в FATF
13:01 20.06.2022 |
Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в связи с военными действиями России против Украины прекратила участие России во всех руководящих органах организации и отстранила ее от любых управленческих решений.
Как передает Укринформ, об этом идет речь в заявлении FATF.
В организации выразили соболезнования народу Украины в связи с российским вторжением и решили жестко ограничить роль и влияние российской федерации в FATF.
В частности, согласно новым решениям, принятым на пленарном заседании на этой неделе, Россия больше не может выполнять никаких руководящих или консультативных ролей или принимать участие в принятии решений по установлению стандартов, процессов экспертной оценки FATF, вопросов управления и членства.
Также прекращается участие России во всех руководящих органах FATF, россиян отстранены от любых управленческих решений, участия в экспертных советах, установления стандартов, вопросах членства.
В организации признали, что военные действия России против Украины противоречат основным принципам FATF, направленным на содействие безопасности и целостности мировой финансовой системы.
FATF является международной организацией со штаб-квартирой в Париже, целью которой является развитие и внедрение на международном уровне мер и стандартов по борьбе по отмыванию денег. Россия присоединилась к FATF в 2003 году.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко призвал 37 стран-членов и наблюдателей Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) рассмотреть исключение россии из организации и внесение ее в "черный список".
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